Arriva dall’Italia il volante per simracing firmato Cube Controls e Mercedes-AMG

Cube Controls è una delle più importanti realtà nel panorama del sim racing, delle corse virtuali con i simulatori di guida, per le sue periferiche al top di gamma. Talmente affermata da essere stata chiamata da AMG per realizzare il volante (vero) della Mercedes-AMG GT Track Series, bombardone in tiratura limitata a 55 esemplari, nato per festeggiare il 55° anniversario della divisione sportiva di Affalterbach.

Il volante di Cube Controls e AMG: ecco quello originale della AMG GT Track Series

DIVENTA VERO (PER FINTA) Un volante talmente ben riuscito e apprezzato da chi ha guidato l’auto, anche nella sua versione GT2, da aver convinto Cube Controls e Mercedes a realizzarne una versione per simulatori di guida, chiamata Cube Controls x Mercedes-AMG - GT Edition SIM Wheel. Il volante si basa sulla serie F della casa sarda, ed è realizzato in fibra di carbonio: supporta connessioni via USB oppure Bluetooth a bassa latenza, e comprende anche le palette per il cambio delle marce.

Il volante di Cube Controls e AMG: in funzione su un simulatore

LE DICHIARAZIONI “La collaborazione con Mercedes-AMG è stata e continua ad essere un viaggio adrenalinico”, ha dichiarato Fabio Roberto Sotgiu, CEO di Cube Controls. “Grazie alla sinergia nata tra il nostro Lead Designer e co-founder Massimo Cubeddu e gli ingegneri di Mercedes-AMG, è stato possibile realizzare un volante per il Sim Racing in grado di offrire un’esperienza di guida vicinissima alla realtà, senza comprometterne in alcun modo il design ricercato e l’ergonomia”.

Il volante di Cube Controls e AMG: una fase dell'assemblaggio

QUANDO ARRIVA Presentato in anteprima al Sim Racing Expo di Norimberga dello scorso anno, dove ha riscosso feedback positivi di appassionati e piloti professionisti, il Cube Controls x Mercedes-AMG - GT Edition SIM Wheel sarà messo in vendita a partire dal prossimo 29 settembre sul sito della casa, www.cubecontrols.com, al prezzo di 705 euro (IVA e spese di spedizione escluse).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 23/09/2023