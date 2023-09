Nuovo allestimento per Mercedes-AMG Classe A: ecco di che si tratta

Da Mercedes-AMG arriva una serie speciale celebrativa dei 25 anni della Classe A: debutta la hot hatch Mercedes-AMG A 35 4matic Spectral Edition, realizzata su base AMG Line Advanced Plus. Che cosa la distingue?

Mercedes-AMG A 35 4matic Spectral Edition, il frontale

Trattandosi di un modello ad alte prestazioni, la prima cosa che interessa su un'auto come la Mercedes-AMG A 35 è il motore, che certo non deluderà gli appassionati dal piede pesante. Raggiunge i 306 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima, ma soprattutto guadagna la tecnologia mild-hybrid a 48 volt e un nuovo radiatore anteriore che aiuta a tenere sotto controllo le temperature nella gjuida al limite. Cuore del sistema mild hybrid è il motogeneratore RSG da 10 kW (pari a 13,6 CV), che favorisce l'agilità offrendo il suo contributo nelle partenze da fermo. Inoltre, è ora previsto un cambio automatico a doppia frizione AMG Speedshift DCT a 8 rapporti in combinazione con la trazione integrale 4matic.

Mercedes-AMG A 35 4matic Spectral Edition, 3/4 posteriore

All'esterno, la Spectral Edition si distingue per la colorazione Blu Spettrale e per il Pacchetto Night AMG, con cerchi AMG a cinque doppie razze e pinze freni rosse. I fari anteriori sono rielaborati, la griglia del radiatore è specifica AMG e il nuovo badge rotondo con l'emblema AMG al posto della stella Mercedes con corona d'alloro caratterizzano il frontale. Non mancano una nuova grembiulatura anteriore e i caratteristici rigonfiamenti ''power dome'' sul cofano, a indicare che lì sotto c'è un motore di quelli che non scherzano. Anche al posteriore le luci sono state riviste e non mancano un grintoso spoiler e i caratteristici terminali di scarico rotondi.

Mercedes-AMG A 35 4matic Spectral Edition, la plancia

L'ampio tetto Panorama, offerto di serie sulla Spectral Edition, dà luce a un abitacolo rivestito in pelle nera. Il volante AMG Performance con tasti al volante AMG consente al guidatore di controllare funzioni specifiche AMG come l'ESP a tre stadi o l'AMG Dynamics - per una guida più sportiva - senza togliere le mani dalla corona. Inoltre il noto sedile AMG Performance è ora disponibile anche in colore grigio salvia. Di serie, in questa special edition, troviamo anche anche alcune tecnologie di bordo utili per migliorare il comfort in viaggio, come il cruise control adattivo Distronic e il Pacchetto Integrazione per Smartphone. La versione Spectral Edition è offerta esclusivamente per la motorizzazione 35 4matic in versione hatchback ed è già ordinabile ad un prezzo di 57.336 euro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/09/2023