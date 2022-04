Audi RS 3, Mercedes AMG A 45 S e BMW M2 Competition all'esame del drifting

Drifting in pista con Audi RS 3, Mercedes AMG A 45 S e BMW M2 Competition della Solo Curve Di Traverso by Nicola Tesini: il video

Audi RS 3 Sportback e Mercedes AMG A 45 S 4Matic+ sono auto sportive con trazione integrale, ma dotate di sistemi elettronici che permettono – almeno sulla carta – una guida simile a una trazione posteriore. L'AMG Torque Control di Mercedes e l'RS Torque Splitter di Audi, anche grazie alle specifiche modalità Drift, infatti, promettono sovrasterzi e tanto divertimento... Sarà davvero così? Per scoprirlo le abbiamo messe a confronto con una vera trazione posteriore, la BMW M2 Competition della SCDT – Solo Curve di Traverso – di Nicola Tesini e del suo team, prima scuola di drifting in Europa. Date un'occhiata al video!

Audi RS 3, BMW M2 Competition e Mercedes AMG A 45 S (al centro Nicola Tesini)

I FREDDI NUMERI Cerchiamo di conoscere meglio Audi RS 3 – qui trovate la prova – e Mercedes-AMG A 45 S. La RS 3 Sportback, presentata quest'anno, vanta un motore 5 cilindri turbo da 2.480 cc che eroga 400 CV tra 5.600 e 7.000 giri/min e 500 Nm da 2.250 a 5.600 giri, con uno 0-100 in 3,8 secondi e una velocità limitata a 250 km/h. L'altra contendente, l'A 45 S, monta il 4 cilindri turbo di grande serie più potente al mondo: dal motore di 1.991 cc si sprigionano 421 CV e 500 Nm a 5.000 giri/min, per una velocità massima di 270 km/h e uno 0-100 in 3,9 secondi. La BMW M2 Competition della Solo Curve Di Traverso, la vera trazione posteriore del confronto, ha dalla sua un 6 cilindri turbo – unica del confronto con cambio manuale a 6 rapporti – da 2.979 cc capace di 410 CV e 550 Nm a 2.350 giri/min, per una velocità massima limitata di 250 km/h e uno 0-100 in 4,4 secondi.

Audi RS 3

PARCO GIOCHI Guidare Audi RS 3 Sportback e Mercedes AMG A 45 S 4 Matic+ in pista è un vero spettacolo. Con le modalità Drift attivate e il piazzale allagato ci siamo cimentati in qualche spazzolata in sicurezza: più facile mettere di traverso la A 45 S lì – ma non tra i cordoli, secondo i ragazzi della Solo Curve di Traverso – mentre la RS 3 è apparsa più incline al drifting, una volta entrati in sintonia con il turbo-lag del propulsore. Differenze a parte, comunque, emozioni al limitatore...

Mercedes AMG A 45 S 4Matic+

LA SOLO CURVE DI TRAVERSO Nicola Tesini, fondatore della SCDT, è il guro del traverso. Nel suo team, e al volante delle nostre auto in pista, anche Simone Pagani (5 volte dominatore della serie nazionale Superdrift dal 2009 al 2013, vice Campione Italiano Drifting 2018). Uno speciale ringraziamento a loro e alla pista di Castelletto di Branduzzo (PV).

Pubblicato da La redazione, 15/04/2022