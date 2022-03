Mercedes AMG GT Track Series, il video del nuovo bombardone tedesco

Edizione limitata in 55 esemplari (tutti costruiti a mano) per la sportiva di serie più potente mai prodotta ad Affalterbach

Ad Affalterbach, dove si trova il quartier generale di AMG, dicono che è la sportiva di serie più potente mai sviluppata da quelle parti, e c’è da credergli: il suo V8 biturbo eroga la bellezza di 734 CV e una coppia massima di 850 Nm. Realizzata sulla base della Black Series, Mercedes AMG GT Track Series nasce per essere utilizzata durante i track day e gli eventi sportivi di club (non è omologata per circolare su strada). L’auto sarà realizzata a mano in sole 55 unità, tante quanti gli anni dalla fondazione dell’azienda da parte di Hans Werner Aufrecht e Erhard Melcher nel 1967. Ogni esemplare avrà una targhetta in rilievo nell’abitacolo con il numero progressivo dell’esemplare.

Mercedes AMG GT Track Series: particolare del frontale

LE MODIFICHE Per ottenere l’incremento di potenza gli ingegneri tedeschi sono intervenuti sull’albero motore, ora piatto, sulla mappatura della centralina e sugli iniettori, sostituiti con quelli specifici per le corse. Il cambio sequenziale Hewland HLS a 6 rapporti da corsa è montato sull’asse posteriore, in configurazione transaxle (come gli altri modelli della famiglia GT), collegato al motore attraverso un tubo di torsione in fibra di carbonio. Le sospensioni hanno ammortizzatori Bilstein a quattro vie completamente regolabili, così come possono essere impostate individualmente le barre antirollio.

Mercedes AMG GT Track Series: l'ala posteriore regolabile meccanicamente

AERODINAMICA Come tutti gli interventi sotto il cofano, anche quelli per carrozzeria e telaio sono pensati per migliorare l’aerodinamica e le prestazioni dell’auto: cofano, parafanghi, spoiler, portellone e grembialatura posteriore sono in fibra di carbonio, cosa che ha anche permesso di ridurre il peso a vuoto, ora di soli 1.400 kg (un risultato ottenuto rimuovendo anche vetri elettrici, imbottiture e carenature interne). Le numerose feritoie e lame verticali dell’ala anteriore servono a creare maggiore deportanza e gestire in maniera ottimale il flusso d’aria attorno al veicolo. Lo splitter anteriore ad alta deportanza è specifico per questo modello, così come l’ala posteriore regolabile meccanicamente.

Mercedes AMG GT Track Series: il frontale in fibra di carbonio

DETTAGLI ESCLUSIVI Solo per quest’auto i cerchi da 18 pollici fresati e forgiati ad alta lucentezza, così come la vernice della carrozzeria semilucida in Manufaktur Silver Magno con dettagli rosso e antracite. Esclusivo il frontale, con la griglia AMG in fibra di carbonio e il logo AMG applicato sotto il cofano, che a sua volta presenta un’ampia presa d’aria per il raffreddamento del motore.

Mercedes AMG GT Track Series: il posto guida

CELLULA PROTETTIVA Il roll cage in acciaio ad alta resistenza è imbullonato al telaio in alluminio, mentre nel tetto è prevista una botola di estrazione. La cellula per il guidatore è particolamente generosa nelle dimensioni, così da lasciare spazio sufficiente per muoversi anche ai piloti più spilungoni. Il sedile personalizzabile con schiuma ha un'imbracatura di sicurezza a cinque punti.

Mercedes AMG GT Track Series: il sedile del pilota

DRIVING MODE Il volante è stato sviluppato in esclusiva per questo modello con la collaborazione degli esperti di sim racing di Cube Controls; i pedali sono regolabili e possono essere adattati individualmente alla corporatura del pilota. Il cruscotto ha carbonio a vista e una finitura opaca, con un display Bosch programmabile e diversi strumenti per la misurazione della telemetria e dei dati di gara. Come per i modelli GT3 e GT4, anche la AMG GT Track Series prevede un’elettronica da corsa con il controllo di trazione specifico per le corse e un ABS motorsport, ciascuno regolabile su 12 livelli.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/03/2022