IL VIDEO ONBOARD... La notizia già la sapete: la Mercedes-AMG GT Black Series ha conquistato il nuovo record al Nurburgring, detronizzando nientemeno che la Lamborghini Aventador SVJ. Ma al di là dei freddi numeri, che cosa vuol dire completare un giro del famigerato Nordschleife in soli 6'43''616? Ecco qui sotto il video onboard registrato durante l'impresa del pilota Maro Engel...

UN PICCOLO MISTERO Rigida e reattiva, la GT affronta l'asfalto ondulato dell'Inferno Verde con l'incedere di una vera macchina da corsa. Il motore esalta per il suo ringhio cupo e per una capacità davvero impressionante di ''prendere giri'' (consiglio di alzare il volume, se potete). Engel esce tardi dal Carousel, per evitare scompensi nell'assetto, e l'ultimo rettilineo è percorso d'un fiato, con il tachimetro che indica oltre 305 km/h sull'ultima piega a sinistra prima dell'ampia S che conclude il tracciato. Piccolo mistero, di tanto in tanto il pilota stacca la mano destra dal volante per armeggiare con qualcosa nei pressi del tunnel centrale o del sedile del passeggero, non inquadrato dalla telecamera: che stia cambiando i settaggi dell'auto? Voi che cosa ne pensate?