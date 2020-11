AL TRIPLICE FISCHIO Una sfida in stile calcistico, quella tra Mercedes-AMG e Porsche. Al posto del campo di calcio, però, il teatro di sfida è il circuito del Nurburgring. Il circuito cioè del quale Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ deteneva il record per le auto di lusso. Poi è arrivata Porsche, con Panamera Turbo. Ma quelli che la GT 63 S...

VIDEO ONBOARD In Mercedes-AMG non devono averla presa troppo bene, e così - bando alle ciance - hanno deciso di dare una ritoccata al primato. Il 7'29''81 della Porsche Panamera Turbo è stato così limato, con il nuovo primato della GT 63 S 4Matic+ in 7'27''80. A testimoniare il tutto c'è il video onboard - qui sopra - mentre a ufficializzare il record ci hanno pensato Wige Solutions e la certificazione di un notaio indipendente.

UNA GT 63 S MESSA A PUNTO Nessun aumento di potenza, per Mercedes-AMG GT. Il V8 4,0 litri biturbo da 638 CV e 900 Nm non è stato toccato. La GT 63 S 4Matic+ è stata solo finemente messa a punto: il merito del record non va solo alla mera potenza, quanto alla guidabilità, grazie allo sterzo attivo sull'asse posteriore, a un differenziale a slittamento limitato controllato elettronicamente e al programma di agilità AMG Dynamics, in particolare al pacchetto aerodinamico AMG opzionale, che aumenta la stabilità alle alte velocità. Per il record, l'auto indossava pneumatici Michelin Pilot Sport Cup2 - che noi abbiamo provato su... Porsche - , gomme ultrasportive omologate per l'uso stradale. Non ci resta che vedere se, tra Porsche e Mercedes-AMG, si disputerà la ''bella''...