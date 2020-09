SI RINNOVA Se da una parte Mercedes-AMG GT Black Series è il non plus ultra per potenza e coppia - 730 CV di potenza e 800 Nm di coppia - Mercedes non si è dimenticata della versione standard della GT. Il modello 2021, anzi, guadagna prestazioni e nuovi equipaggiamenti.

PIÙ PERFORMANCE Le AMG GT Coupé e GT Roadster del prossimo anno, infatti, vantano qualcosa come 50 CV in più rispetto al modello precedente, aumentando la potenza del V8 biturbo da 4,0 litri fino a circa 520 CV, con la coppia che cresce a 670 Nm. Numeri che permettono alla AMG GT 2021 di accelerare da 0 a 100 in 3,7 secondi.

ALTRE MIGLIORIE Mercedes-AMG GT 2021 monta sospensioni AMG Ride Control con regolazione adattiva dello smorzamento, differenziale elettronico a slittamento limitato sull'asse posteriore, un sistema frenante ad alte prestazioni con pinze dei freni rosse, ma anche una nuova batteria agli ioni di litio e la modalità di guida Race.

L'AUTO DI BATMAN Oltre alla versione standard, la GT 2021 viene affiancata dalla Stealth Edition: sia la coupé che la roadster possono così contare sul pacchetto AMG Night per gli esterni, pinze dei freni nere, una griglia cromata scura, fari scuri e cerchi in nero opaco da 19'' con razze a Y davanti e da 20'' dietro. Nella versione coupé il tetto è in fibra di carbonio, mentre la Roadster è dotata di una capote nera. Di serie entrambi i modelli sono in nero, ovvio, ma saranno disponibili anche in nero ossidiana metallizzato, grigio selenite metallizzato e grigio grafite.

INTERNI DARK Anche l'abitacolo della Stealth Edition presenta ulteriori migliorie: sedili sportivi Performance AMG, pacchetto Night Interior AMG, volante AMG in microfibra dinamica con razze e leve del cambio nere, rivestimenti in pelle Nappa nera con trapuntatura a rombi, impunture nere, oltre a elementi decorativi in ​​lacca o fibra di carbonio.

DATA USCITA E PREZZI AMG GT e GT Roadster 2021 dovrebbero arrivare nei concessionari nei primi mesi del 2021. Non sono stati ancora divulgati i prezzi della nuova Mercedes-AMG GT, ma è logico aspettarsi che si attestino a partire da circa 140.000 euro.