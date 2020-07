La punta di diamante della famiglia AMG GT

Dopo il video teaser di qualche giorno fa, ora la possiamo vedere. Ecco a voi la nuova Mercedes-AMG GT Black Series, punta di diamante della famiglia AMG GT. Aerodinamica attiva, design derivato dalla AMG GT3 da corsa e un V8 con albero motore piatto sono gli ingredienti principali di un bolide in grado di erogare 730 CV di potenza, il V8 AMG di serie più potente di sempre.

NUOVA MERCEDES-AMG GT BLACK SERIES Da Affalterbach arriva la nuova supersportiva del marchio AMG, che rinnova la storia (partita nel 2006) della denominazione Black Series, caratterizzata da tecnologie del motorsport trasferite alla produzione di serie. Auto esclusive e rare, omologate per la strada ma pensate per il massimo divertimento sui circuiti. Il collaudato biturbo da 4 litri è stato ulteriormente perfezionato per incrementare la potenza di AMG GT, con la soluzione di un nuovo albero motore piatto.





LA DICHIARAZIONE ''Con la nuova GT Black Series abbiamo aggiunto un nuovo capitolo alla nostra tradizione che dura dal 2006. La sesta versione di questo tipo rappresenta un'altra pietra miliare di AMG ed è una chiara dimostrazione della straordinaria competenza ingegneristica di Affalterbach. Sono fiero del team che ha realizzato questa supersportiva eccezionale, divenuta ora la punta di diamante della nostra fortunata gamma GT. La potenza, l'estetica e la dinamica di marcia di GT Black Series hanno raggiunto un livello estremo. Sono molto grato di poter concludere la mia esperienza in AMG con questo progetto'', ha affermato Tobias Moers, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-AMG GmbH.

LE PRESTAZIONI Il risultato è un'auto con 730 CV di potenza a 6.700-6.900 giri/min e una coppia massima di 800 Nm a 2.000-6.000 giri/min con prestazioni impressionanti: da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi e 0-200 km/h in meno di nove secondi. La velocità massima tocca i 325 km/h.