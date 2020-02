CONFERMATO L’ARRIVO L’avevamo messa nel mirino solo poche settimane fa (qui, il nostro articolo), ma ancora non c’era la certezza che fosse davvero lei, perché Mercedes-AMG ha fatto test di molti prototipi GT-R negli ultimi anni, e ogni volta che qualcosa di nuovo appariva su strada, l’immaginazione correva velocemente alla supersportiva e... super esclusiva Black Series. Questa volta, però, c'è la matematica certezza che siamo al cospetto di quella vera. O meglio, di uno degli ultimi prototipi scesi in pista per rifinire i dettagli, limare le ultime imperfezioni, prima del debutto ufficiale.

IL VIDEO CONFERMA Questo video, girato intorno al Nurburgring in Germania, ci mostra quella che pare essere la AMG GT Black Series nella sua veste quasi definitiva, ancora celata dalle camuffature, che però non possono nascondere l’enorme ala posteriore e le prese sul cofano giganti per far respirare a pieni polmoni il suo arrogante motore, ma anche per farlo raffreddare meglio.

POTENZA MAI VISTA E a proposito del V8 biturbo che batterà impetuoso sotto al cofano, ovviamente ne è confermata la struttura meccanica di base, che deriva dalla GT-R, ma grazie al sapiente lavoro degli ingegneri di Affalterbach, potrebbe scatenare una potenza ben superiore ai 630 CV della AMG GT 63 S Coupé 4 porte. Rumor sfuggiti dalle stanze segrete delle officine tedesche fanno scatenare la fantasia degli appassionati, perché si parla di 700 CV e oltre! Una vagonata di cavalli imbizzarriti che offrirà un'esperienza di guida più selvaggia rispetto a qualsiasi altra variante di AMG GT presentata finora, tra cui la GT-R Pro.

DEBUTTA QUEST’ANNO Altri cambiamenti che possiamo individuare su questo particolare prototipo includono un tetto nero in fibra di carbonio, un sistema di scarico con quattro terminali integrati in un massiccio diffusore posteriore. Tuttavia, per adesso non sembra presentare il pacchetto aerodinamico che abbiamo visto sui prototipi precedenti. In ogni caso, la Black Series debutterà nel corso del 2020.