STA ARRIVANDO Se ne rumoreggia da quasi un anno, ormai. Stiamo parlando di Mercedes-AMG GT R Black Series, la più potente delle vetture di Affalterbach. In rete ora sbucano nuove foto della vettura praticamente pronta, priva di fronzoli, con le grosse prese d'aria, il maxi alettone e le quattro bocche degli scarichi in bella vista. Che sia imminente l'uscita? Ecco cosa sappiamo.

LA PIÙ POTENTE Le indiscrezioni parlano di un motore V8 da 4,0 litri da 730 CV e 850 Nm di coppia, capace di uno 0-100 km/h in 3,3 secondi e di una velocità di punta di 320 km/h. Le stesse voci la vorrebbero autrice di un tempo al di sotto dei 7' al Nurburgring, il che vorrebbe dire che la Mercedes-AMG GT R Black Series è anche discretamente pistaiola (il record per le auto di produzione è della Lamborghini Aventador SVJ, con 6'44''). Non è dato sapere in modo ufficiale se anche su questa supersportiva possa arrivare la tecnologia ibrida, ma a giudicare da questo video il muletto della GT R Black Series in fase di test era un po' troppo silenzioso per essere solo un V8...

DATA USCITA E PREZZO Non ci sono comunicazioni ufficiali, né indiscrezioni particolari relativamente alla data di uscita della GT R Black Series. Certo è che, a giudicare dallo stato dell'auto, non sembra mancare poi molto al debutto ufficiale. La supercar era stata data in uscita nel 2020 e crediamo che a questo punto entro la fine dell'anno avverrà la presentazione ufficiale. Si sussegue qualche voce, invece, relativamente al prezzo: pare si attesterà, di base, sui 250.000 euro. Niente a che vedere con la sola auto che - in casa - le può rubare la scena: la hypercar Mercedes AMG One da 2,7 milioni di euro.