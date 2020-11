TI HO VISTA! Non è sfuggita all'occhio di falco dei fotografi, appostati nei pressi del Nurburgring, un prototipo del restyling di Mercedes-AMG GT Coupé 4, versione 4 porte della sportivona di Stoccarda. Scopriamo di più su di lei.

COUPÊ SPORTIVISSIMA Una GT Coupé 4 si è palesata nei pressi del centro prove Mercedes, al Nurburgring, con una griglia anteriore camuffata. Si tratta di un semplice facelift, il primo per quest'auto arrivata nel 2019. Quella delle foto è una variante GT 63 S, come si evince anche dalla denominazione sul posteriore, dove troviamo anche i 4 grossi tubi di scarico. Se cambia fuori, all'interno ci si attende che la nuova GT 4 ottenga gli ultimi sistemi di infotainment Mercedes, head up display incluso.

ARRIVA IN BUONA COMPAGNIA Nuova Mercedes-AMG GT 4 Coupé dovrebbe arrivare nel corso del 2021 come MY2022, ma non sarà la sola in quanto è prevista anche una variante ibrida, denominata GT 63e o GT 73e, che monterà un motore elettrico abbinato al noto termico V8 biturbo da 4,0 litri. Per una potenza complessiva di circa 800 CV.