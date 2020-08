LAP RECORD Ancora prima del debutto ufficiale del restyling della Panamera, Porsche sorprende tutti stabilendo, con la nuova versione della sua coupé 4 porte, un nuovo primato al Nürburgring Nordschleife nella categoria Executive Car. Sebbene i tecnici non abbiano rivelato dettagli e specifiche tecniche della vettura, sembra proprio che si tratti della versione Turbo, appositamente modificata con sedili sportivi e roll-bar per la protezione del pilota Lars Kern e spinta dal collaudato 4 litri V8 biturbo. Il comunicato ufficiale riporta che il record è stato siglato lo scorso 24 luglio. L’auto equipaggiata con pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 è riuscita a percorrere i 20,8 chilometri del mitico “Inferno Verde” in 7:29:81. Un risultato davvero sensazionale se si pensa che soli quattro anni fa lo stesso Kern con una Panamera Turbo da 550 CV aveva impiegato 7:38.46 per chiudere il suo giro veloce, che per la cronaca rende la Panamera sopravanzare BMW M8 Competition e Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (clicca per i relativi video al 'Ring). Una performance ottenuta fra l’altro su una configurazione del Ring che non prevedeva i 200 metri in più della versione attulmente in uso. Risultato finale? 13 secondi in meno sul cronometro per la Panamera 2020.

PERFORMANCE AL TOP ''I miglioramenti apportati al telaio e al propulsore della nuova Panamera sono stati sempre evidenti durante tutto il giro, su quella che è riconosciuta come la pista da corsa più impegnativa del mondo'' ha dichiarato Kern. “Nelle sezioni più tecniche del tracciato l’auto ha dimostrato un'incredibile stabilità nonostante la superficie irregolare della pista. Alla Schwedenkreuz ho raggiunto velocità in curva che non avrei creduto possibile con la vecchia Panamera''. Sensazioni coerenti con quanto riportato dagli indicatori in sovraimpressione, con potenza e coppia che in alcuni punti arrivano a toccare 645 CV e 830 Nm. Insomma, un bel balzo in avanti in avanti se si considera che l’attuale Panamera Turbo dispone di un da 550 CV e 770 Nm - vedere per credere!