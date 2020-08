FASCINO ITALIANO Le MV Agusta sono moto estremamente ricercate e affascinanti non solo dal punto di vista meccanico, ma anche – e soprattutto – da quello stilistico: questo è uno dei motivi per cui tanti appassionati si innamorano delle moto “Made in Schiranna”. Tra queste moto che fanno innamorare c’è la Brutale, la cui massima espressione è rappresentata dall’ultima 1000 RR, che sin dal suo esordio ha catturato l’attenzione per le sue linee e per trovate stilistiche all’avanguardia. Tra queste c’è l’inconfondibile fanale anteriore, di cui vi racconteremo la curiosa origine.

GIOCO DI SGUARDI Nella seconda metà degli anni ’90 Claudio Castiglioni, presidente MV Agusta, era solito fare spola tra Schiranna e San Marino, tra la linea di produzione e il Centro Ricerche Castiglioni (CRC). In quel periodo stava nascendo la Brutale, e faceva spesso visita al CRC per seguire passo dopo passo la nascita della nuova naked. Il compianto Claudio era un grande appassionato di automobili, e una volta mentre stava viaggiando in direzione San Marino, ha visto una Porsche 911 (996) che lo seguiva mentre era a bordo della sua amatissima Ferrari F40. Per diversi chilometri è rimasto a contemplare – dagli specchietti retrovisori – la forma dei fanali anteriori della Carrera, e al suo arrivo nel CRC fece una richiesta particolare: voleva che il fanale anteriore della Brutale avesse una forma simile a quella della Porsche 996 che aveva visto poco prima in autostrada. I suoi uomini lo accontentarono, e da quel momento la forma del faro frontale della Brutale ha scritto un piccolo capitolo nella storia del motociclismo moderno. L’aneddoto è stato raccontato dall'R&D Technical Director di MV Agusta durante la presentazione ufficiale della MV Agusta Brutale 1000 RR.