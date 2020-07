NUOVA PORSCHE 911 TURBO: CHE NUMERI!

Ci vuole un bel coraggio, a battezzare 911 Turbo la versione meno performante del binomio Turbo/Turbo S. Hai 580 cv a spingere dietro la schiena, fanno 40 cv in più dell'antenata. E pazienza se la ''S'' sprigiona 650 cv: si parla pur sempre di valori stratosferici. A qualche mese di distanza dalla Turbo S, metà luglio è dunque tempo per nuova 911 Turbo, sia in carrozzeria Coupé, sia Cabriolet. Anziché sperticarci in generici e banali elogi, snoccioliamo insieme le caratteristiche.





Il design è ora più muscoloso. La carreggiata anteriore è stata allargata di 45 mm (1.840 mm), mentre la linea del nuovo cofano sottolinea il carattere brutale tipico delle versioni Turbo. I fari a LED con PDLS Plus sono di serie, l'asse posteriore infine misura ora esattamente 1,90 metri di larghezza (20 mm in più). Altre caratteristiche distintive di nuova 911 Turbo sono l'aerodinamica adattativa potenziata, con alette frontali per il raffreddamento dell'aria controllate elettronicamente, lo spoiler anteriore attivo più grande e lo spoiler posteriore variabile significativamente più grande. Al retrotreno la barra luminosa continua, i fari a LED e la nuova griglia del cofano a lamelle con bordi in argento completano uno stile esuberante, ma elegante.

Gli elementi base degli interni corrispondono a quelli dei modelli 911 Carrera, con tanto di Porsche Advanced Cockpit e Direct Touch Control. Lo schermo centrale del PCM è ora da 10,9 pollici e può essere utilizzato rapidamente e senza distrazioni grazie a un'interfaccia tutta nuova. L'ampia gamma di equipaggiamenti comprende poi sedili sportivi a 14 vie completamente controllati elettricamente, il pacchetto Sport Chrono, il volante sportivo GT con paddle, nonché il potente sistema audio surround Bose. Numerose opzioni sono disponibili per ulteriori personalizzazioni, tra cui il Porsche InnoDrive con cruise control adattivo, Lane Keeping Assist con riconoscimento segnali stradali, Night Vision Assist, Surround View e Burmester High-End Surround Sound System.

Il nuovo motore boxer a 6 cilindri da 3.745 cc della 911 Turbo vanta dunque una potenza di 580 cv e una coppia di 750 Nm, merito anche dei due turbocompressori VTG con valvole di bypass controllate elettricamente. Sia la Coupé che la Cabrio abbattono ora in accelerazione il fatidico muro dei 3 secondi: 0-100 km/h in 2,8 secondi (0,2 secondi più veloce di precedente 911 Turbo ed esattamente come precedente 911 Turbo S). La trasmissione di potenza viene gestita dal cambio PDK a otto velocità con configurazione specifica Turbo, velocità massima infine sempre di 320 km/h.

Il controllo attivo delle trazione PTM è ora in grado di trasferire ancora più potenza alle ruote anteriori, mentre anche il rinnovato sistema di frenata è ancora più potente e può essere riconosciuto dalle pinze fisse rosse di serie. I dischi dei freni in ghisa grigia nella parte anteriore ora misurano 408 mm di diametro (28 mm in più rispetto a prima) e hanno uno spessore di 36 mm (due mm in più). L'assale posteriore presenta dischi freno di spessore 30 mm e diametro di 380 mm. Disponibile per la prima volta su 911 Turbo anche un sistema di scarico sportivo.

Inedita anche l'opzione delle due varianti di telaio: mentre il telaio standard PASM offre una maggiore distanza tra assetto sportivo e assetto comfort, il telaio con sospensioni sportive controllate elettronicamente avvantaggia di gran lunga l'agilità e la guida ad alta velocità, come quando il veicolo viene utilizzato sui circuiti di gara. La stabilizzazione idraulica attiva antirollio PDCC opzionale e il sistema frenante in ceramica PCCB con pinze fisse a dieci pistoncini nella parte anteriore perfezionano ulteriormente la dinamica di guida. Ah, gli ordini comunque sono aperti...