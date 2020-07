INTERRACIAL Lo sanno anche i muri, ormai, che Porsche Taycan è ad oggi l'auto elettrica di serie più veloce sul mercato. In formato Turbo S, sullo zero-cento la berlina della Cavallina ferma il crono a 2,8 secondi: solo Tesla Model S Performance le tiene testa, ma soltanto se provvista di funzione Cheetah Stance. Bene: e se al semaforo si trova ruota a ruota con la sua collega 911? Le conseguenze sono quelle messe in luce da CarWow, in una delle solite drag race su pista aeroportuale. Porsche Taycan Turbo S contro Porsche 911 Turbo S, elettrica contro turbo benzina (un turbo vero) sulla distanza del quarto di miglio: prendetevi cinque minuti per scoprire come va a finire.

EV vs ICE E se non avete la pazienza di guardare il video per intero, il verdetto ve lo spoileriamo noi: vince 911, e non soltanto in accelerazione... Con l'eccezione di 918 Spyder, Taycan Turbo S (761 cv e 1.050 Nm) e 911 Turbo S (650 cv e 800 Nm) sono le vetture di produzione più veloci che Porsche abbia mai costruito: entrambe sono ufficialmente in grado di sprintare sul quarto di miglio sotto i 10 secondi, ma a quanto pare la ''vecchietta'' non è ancora pronta a cedere lo scettro. Prima manche: 911, ma il driver Taycan ha tempi di rezione superiori. Seconda manche: stavolta i due piloti premono sul gas quasi all'unisono, ma ancora è 911 a scappare via, sfruttando il suo potente sei cilindri doppi turbo da 3,8 litri e completando il quarto di miglio in 10,2 secondi, un decimo in meno di Taycan. Non serve un altro tentativo.

DURA A CEDERE Dall'accelerazione da fermo, il focus si sposta sulla ripresa dalle basse velocità. Succede allora che la coppia istantaneamente disponibile del suo bimotore elettrico proietta la Taycan inizialmente in testa. Quando invece l'andatura aumenta, Sua Maestà 911 si riprende quello che le spetta, e senza tanti complimenti. Last but not least, il test di frenata: niente da fare, 911 Turbo S è più leggera e ferma le ruote sensibilimente prima della sua rivale interna. L'elettrico è il futuro, ma qualche cartuccia da sparare, ai motori termici certo non manca.