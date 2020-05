ETERNE RIVALI Diciamocelo: fino ad ora se le sono date di santa ragione. D'altra parte c'è in ballo la supremazia tra auto elettriche ad alte performance. Porsche Taycan e Tesla Model S si sono già sfidate al Nurburgring (e stando alle cronache vinse l'americana, tra mille polemiche) ma oggi tornano a darsi battaglia in fatto di pretazioni pure, con una bella drag race sul 1/4 di miglio organizzata da un pilota di linea bulgaro di nome Tseno, che nel tempo libero produce video per il suo canale YouTube. Chi la spunterà stavolta?

PORSCHE ALLA RISCOSSA Al Ring Tesla era arrivata con una Model S decisamente a posto, mentre Porsche non aveva ancora sfoderato la sua versione più performante... Cosa che fa invece nella sfida odierna. Le due vetture in competizione sono infatti una Porsche Taycan Turbo S e una Tesla Model S P100D abilitata al Ludicrous mode (vale a dire una versione capace delle massime prestazioni).

CHI VINCE Nella silenziosa drag race Porsche parte con un certo ritardo, accusando sin dai primi metri un certo svantaggio (colpa del pilota?). Nonostante lo start non ottimale, riesce però a rifarsi sotto dopo un paio di centinaia di metri: da lì la progressione è inesorabile e il sorpasso facile. La vittoria va alla Taycan Turbo S, con il tempo di 10.71 e una velocità di poco inferiore ai 211 km/h, mentre la Model S chiude il 1/4 di miglio in 11.15 con una velocità di quasi 192 km/h. Il tempo sullo 0-100 all'ora è praticamente identico, con 2,98 secondi per Porsche e 2,99 per Tesla.

LA SFIDA CONTINUA Va bene che non si tratta di due citycar, però non si può basare tutto sulle prestazioni pure. Sono pur sempre due auto stradali, quindi perché non riportare il confronto su un livello più classico? Come se la cavano ad autonomia? E quanto costano? Quale ha più spazio a bordo? Per rispondere a tutte queste domande c'è il nostro articolo che mette Porsche Taycan e Tesla Model S sul piatto della bilancia. A pensarci bene, però, perché nella drag race non è stata utilizzata la Model S con il nuovo aggiornamento Cheetah Stance (tradotto: scatto da ghepardo)? Pare sia capace di uno 0-100 da 2,3 secondi. No, la sfida non finisce qui...