SPARTIACQUE Il progetto Taycan ha presentato un lungo elenco di sfide per progettisti e ingegneri Porsche. D'altra parte costruire il primo veicolo elettrico, soprattutto per la Casa di Stoccarda, da sempre votata alle prestazioni e alla sportività, è un vero e proprio inizio di una nuova era. Ma come in ogni sfida, anche in questo caso, è arrivata l'opportunità di innovazione e il team Taycan ce l'ha messa tutta. Anche per ricreare un sound che non facesse rimpiangere il 6 cilindri e la 911.

IL SOUND Pensateci bene: il boxer Porsche ha un rumore inconfondibile, che se sei un appassionato lo riconosci e ti giri, quando ne arriva una. La sfida di realizzare un sound alla nuova auto EV era forse uno dei più provanti per gli ingegneri. Come fare quindi con il 6 cilindri in pensione? La parola chiave è ''innovazione''. Questo che trovate di seguito (o in gallery) è il video di una serie che Porsche ha realizzato sullo sviluppo della nuova Taycan. A parlare è il direttore di Active Sound Design, Tobias Hillers.

FAN DA UNA VITA Ancor prima che essere un dipendente Porsche, Tobias Hillers sin da bambino è stato un amante delle 911, tanto da imparare a riconoscerne il timbro del motore. Il destino ha voluto che alcuni decenni più tardi gli sia stata affidata la curiosa sfida di creare un... suono motore riconoscibile per la prima vettura elettrica del marchio, la Taycan appunto. Naturalmente si tratta di un sound artificiale, che ha richiesto un'enorme quantità di tempo e dedizione, nel tentativo di far cantare una Porsche elettrica come una boxer. Ecco che quel suono distintivo, quello del 6 cilindri contrapposti, non poteva essere completamente abbandonato, ma piuttosto andava reinventato in chiave EV.

ARDUA SFIDA Il suono artificiale della Taycan resisterà al tempo, come è stato per la 911? Hillers è sicuro che lo farà, anche tra decenni. Ma non c'è troppo tempo per pensarci, perché è già tempo di guardare ad altre Porsche elettriche, come la 718 Boxster e la Cayman. E forse un giorno non troppo lontano, Hillers dovrà pensare anche al sound di una 911 elettrica...