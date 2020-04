M4 vs C 63 AMG vs RC F vs M3 (E90) vs C 63 AMG (W204)

Proprio ieri vi abbiamo proposto il video di una gara che vedeva competere una Mercedes-AMG A45 S contro una BMW M135i e una Ford Focus ST. Oggi alziamo la posta, e soprattutto la Drag Race si trasforma in una sorta di sfida generazionale. Nel video della gara publicato sul canale Youtube di Carwow, infatti, una BMW M4, una Mercedes AMG C 63 S e una Lexus RC F sfidano le vecchie generazioni di BMW M3 e Mercedes C 63 AMG. Basteranno, rispettivamente, 420 CV e 457 CV per tenere testa alle nuove leve?

LE AUTO IN GARA Per farci un'idea di quale piega possa prendere la gara prima ancora di cliccare il tasto ''Play'', conosciamo da vicino le sfidanti. La rivale ''made in Japan'' di BMW M4 e Mercedes-AMG C 63, Lexus RC F, è una coupé sportiva spinta da un motore aspirato V8 da 5,0 litri capace di erogare 477 CV. Nella versione Track Edition, Lexus RC (Radical Coupé) oltre a guadagnare un aspetto più corsaiolo dovuto ad estrattore, minigonne e profilo alare posteriore, perde anche 80 kg sulla bilancia. Nel video Youtube di Carwow se la vede con il 3,0 litri turbo a 6 cilindri in linea e 431 CV della BMW M4 e col V8 da 4.0 litri e 510 CV di Mercedes-AMG C63 S.

VECCHIO O NUOVO? La sfida, però, non si ferma qui: per aggiungere pepe alla competizione, gli organizzatori hanno aggiunto un paio di tedesche un po'...datate! Ecco dunque ai nastri di partenza anche una BMW M3 E90, che ha nel caricatore i 420 CV erogati dal V8 da 4,0 litri, e la C 63 AMG serie W204, che utilizza uno dei migliori V8 mai costruiti, il leggendario M156 da 6,2 litri capace di erogare la bellezza di 457 CV.

CHI VINCE? Pensare alle coupé e alle berline di lusso ad alte prestazioni porta subito con la mente alla vicina Germania. Ma che succede se mettiamo una Lexus RC F a competere con mostri sacri come Mercedes-AMG C63 e BMW M4? E le vecchie generazioni, come se la saranno cavata nella sfida con le pompate nipotine? Non vogliamo anticiparvi nulla, scopritelo nel video della gara pubblicato su Youtube e, se volete, tornate a raccontarci cosa ne pensate!