IL VIDEO DELLA DRAG RACE

UN FILMATO TUTTO DA GUSTARE Mercedes-AMG A45 S vs BMW M135i vs Ford Focus ST: nessuna di queste tre auto è nata specificamente per sostenere gare di accelerazione in rettilineo, e a guardare le schede tecniche (che trovate in fondo all'articolo) le tre auto non sono strettamente confrontabili. Tra la più potente e la meno dotata lo scarto è di oltre 140 CV, ma anche due quintali di peso che penalizzano la più cavallata del terzetto. Ma questa non è una valida ragione per non divertirsi un po'. I tre bolidi a tre e cinque porte si sfidano in una Drag Race sul canale Youtube di Motorsport Magazine. Chi l'avrà vinta? Con quale scarto?

LE AUTO IN GARA Tra le auto in gara Mercedes-AMG A45 è la più potente del gruppo. Sotto il suo cofano la versione da 421 cavalli del motore quattro cilindri in linea AMG M139 turbo scarica la potenza a terra tramite la trazione integrale e una trasmissione a doppia frizione. Trazione integrale anche per la Bmw M135i xDrive, che monta un turbo da quattro cilindri in linea da due litri, ma nel suo caso i cavalli erogati si fermano a 306. Terza auto in gara la Ford Focus ST, versione sportiva ma certo meno estrema: l'unica con cambio manuale e trazione anteriore,che penalizza il grip ma riduce peso e attriti. Si difende comunque bene con i suoi 280 CV e 420 Nm di coppia erogati dal motore turbo benzina 2.3 litri EcoBoost. Chi vincerà questa Drag Race? La Mercedes Classe A più potente, la Bmw M135i o la Focus più pompata? Non vogliamo rovinarvi la sorpresa, non vi resta che cliccare sul riquadro qui sotto e guardare il video. E alla fine, se volete, lasciarci un commento sul risultato.

SCHEDE TECNICHE:

Mercedes A45 S AMG

Potenza: 421 CV

Trazione: AWD

Peso: 1.654 kg

BMW M135i

Potenza: 306 CV

Trazione: AWD

Peso: 1.588 kg

Ford Focus ST