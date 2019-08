Autore:

Lorenzo Centenari

WUNDERWAGEN Eccola qui la wagon da combattimento, quarta erede di una dinastia che sta per forza bruta, ma anche piacere di guida quotidiano. Eh sì, perché il bello di Audi RS6 Avant sta nel connubio tra potenza e capacità di carico: 600 cv come una supercar, 1.680 litri di spazio come una station di taglia XXL. Nuova RS6 Avant dal vivo al Salone di Francoforte: nel frattempo, Audi getta in pasto al pubblico le immagini e le cifre. Che ovviamente, fanno schizzare il testosterone alle stelle.

IBRIDO SOFT Come ampiamente anticipato nel corso dei mesi, Audi RS Avant di quarta generazione (vendite a partire dal primo trimestre 2020) pesca il 4 litri V8 biturbo ma lo declina in salsa mild hybrid. Il motorino elettrico ausiliario serve poco in termini di prestazioni pure, ma in compenso aumenta l'efficienza: senza la soluzione della tecnologia hybrid 48 Volt (senza dimenticare la funzione Cylinder on Demand che disattiva 4 cilindri ai carichi ridotti), il traguardo dei 13,1 l/100 km (e 297 g/km come emissioni CO2) non sarebbe mai stato possibile. Ma il V8, dicevamo: 600 cv di output, 800 Nm di coppia. Traduzione: 0-100 km/h in 3,6 secondi, 0-200 km/h in 12 secondi netti, velocità massima di 280 km/h, o di 305 km/h con pacchetto Dynamic Plus.

RACING STATION Il possento 8 cilindri a V è abbinato alla trasmissione automatica Tiptronic a 8 rapporti e alla trazione integrale permanente Audi Quattro con gestione selettiva della coppia su ciascuna ruota: nonostante una stazza da peso massimo, nuova Audi RS6 Avant non molla la presa nemmeno sotto tortura. Al feeling di guida contribuiscono poi anche lo specifico assetto RS con sospensioni pneumatiche adattive, le quattro ruote sterzanti (a richiesta), il sistema di controllo della dinamica di marcia Audi Drive Select a sei modalità.

SEXY WAGON Performance a parte, Audi RS6 Avant è da sempre status symbol anche a bocce ferme. Cerchi in lega a 10 razze a stella da 21 pollici, passaruota maggiorati, powerdome sul cofano, proiettori a Led Audi Matrix RS, griglia single frame a nido d'ape con effetto tridimensionale, e al posteriore, spoiler al tettuccio e doppi terminali di scarico ovali e cromati. All'interno, volante appiattito inferiormente, sedili sportivi in pelle Nappa ed Alcantara, 30 sistemi di assistenza alla guida. Prezzo? Ancora top secret, ma si avvicinerà a un valore a 6 cifre.