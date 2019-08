Autore:

Lorenzo Centenari

SQUADRE SPECIALI Un'armata è in marcia sull'Europa, sono i corpi scelti della gamma Audi, nome in codice Renn Sport, o più semplicemente, Audi RS. Con nuova RS6 già a calendario al Salone di Francoforte, ora tocca ad RS Q8, mettere il naso fuori dal bunker. Dalla Germania, le prime foto senza camouflage del Suv coupé che fa il verso a Lamborghini Urus. Oltre che la piattaforma, ora Q8 copia al mostro Lambo anche il motore.

CLONE URUS Già, nuova Audi RS Q8 (lancio entro la fine del 2019) adotterà una versione personalizzata dello stesso V8 da 4 litri che equipaggia proprio Urus. Sotto il cofano dell'italiana, l'ottovù biturbo prigiona 650 cv. Non abbiamo ragione di pensare che una volta preso posto nello stomaco di Audi Q8 il propulsore lasci per strada cavalli vapore. Aspettiamoci perciò specifiche identiche, o quasi: 650 cv di potenza, 850 Nm di coppia, uno 0-100 km/h fulminato in meno di 4 secondi. Solo il prezzo sarà inferiore alla cugina di Sant'Agata: 140.000 euro in meno sul conto corrente sono comunque assicurati.

RACING SUV COUPÈ Le foto spia scattate in questi giorni ritraggono un esemplare di RS Q8 orgogliosamente decorato da Audi Sport: la Nordshleife del Nürburgring dipinta al posteriore tra la targa il badge dei Quattro Anelli lascia intendere quale sia il suo hobby preferito. Quattro scarichi di grosso calibro, fascioni maggiorati, cerchi da 21 pollici, prese d'aria spalancate. Mette paura persino in foto, figurarsi quando la incontrerai per strada.