Autore:

Lorenzo Centenari

MYSTERY CONCEPT Il nudo integrale lo concederà ad inizio mese (2 settembre), ma esclusivamente online. Per il contatto diretto col pubblico, le coordinate Cupra Concept sono il Salone di Francoforte e la data del 12 settembre, giorno di inaugurazione (per gli addetti ai lavori). Sappiamo che sarà completamente elettrica, sappiamo a grandi linee quale aspetto avrà all'esterno, sappiamo ora anche come è fatto il posto guida. E non è per niente male.

CARBON LOOK L'immagine diffusa dal brand Seat ad alte prestazioni (ma abituiamoci a considerare Cupra come un Costruttore a sé) si stringe su volante e quadro strumenti. Originale il primo, con tre razze, pulsanti a sbalzo per accensione motore e selezione modalità di guida, inoltre inserti in nero lucido, completamente digitale e a struttura "flottante" il secondo. Sullo sfondo, pannelli porta e calotte specchi retrovisori esterni a effetto fibra di carbonio.

INDOVINA CHI? L'ultimo prodotto a marchio Cupra, nonché il primo in assoluto ad alimentazione elettrica, sarà così un'auto sportiva ma che non trascura il comfort, la tecnologia, la cura dei particolari. Cupra Concept come evoluzione di Formentor? Oppure un'anticipazione di futura Cupra Leon? Possiamo al momento formulare solo ipotesi. Quella più accreditata è che si tratti di un coupé crossover, né compatta in senso stretto ma nemmeno un Suv, insomma. Ancora qualche giorno di pazienza...