Autore:

La Redazione

X-FILES Sport activity coupé, atto terzo. Nuova BMW X6 cresce di dimensioni (ora è lunga 4 metri e 93), esplora nuove soluzioni di design (mai così aggressive), ma soprattutto matura sotto l'aspetto della tecnologia e dell'efficienza. Fari Laserlight con Selective Beam e BMW Personal Assistant ("Ciao, BMW) sono solo due tra le molteplici innovazioni portate in campo dalla terza generazione del padre di tutti i Suv coupé. Motori diesel e e benzina, con X6 M50d da 400 cv nella parte (per ora) del top di gamma. Vendite a partire da novembre, prezzi da 80.700 euro. Guarda X6 2020 nel nostro video live dal Salone di Francoforte 2019. Per le altre anteprime BMW, consulta il nostro speciale di stand.