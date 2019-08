Autore:

Giulia Fermani

LE NOVITÀ VOLKSWAGEN Al Salone di Francoforte 2019 Volkswagen presenta la Tiguan R, versione più sportiva del SUV tedesco, la Volkswagen ID.3 e la T-Roc Cabrio, un modello ad altissimo tasso di personalità che inaugura il segmento dei CUV (Crossover Utility Vehicle) decappottabili, come li chiama Volkswagen.

VOLKSWAGEN T-ROC CABRIO Un SUV compatto con carrozzeria a due porte e tetto - in tessuto - apribile: è questa la descrizione base della T-Roc Cabrio. Proseguendo con l'indagine si notano anche la slanciata forma a cuneo, sottolineata da uno spoiler sul portello del vano bagagli, e una seduta rialzata, a quasi 60 cm da terra. Ricca la dotazione di sistemi ADAS di assistenza alla guida e strumentazione digitale configurabile Active Info Display da 11,7 pollici: di serie su allestimento Sport e invece a richiesta sulla T-Roc Cabriolet Style.

VOLKSWAGEN ID.3 Al Salone di Francoforte anche la compatta elettrica pensata per rimpiazzare l’iconica Golf. La ID.3 potrà contare su tre diverse versioni, rispettivamente da 329, 420 e 550 km di autonomia. Per la ID full-electric Volkswagen ha messo in atto una mossa alla Tesla maniera: offrirà infatti gratuitamente, per il primo anno, ricariche fino a 2.000 kWh in tutti i punti di ricarica pubblici collegati con l'app di ricarica Volkswagen We Charge e nei punti di ricarica rapida IONITY.

VOLKSWAGEN TIGUAN R La VW Tiguan R presente al Salone di Francoforte 2019 avrà trazione integrale e motore 4 cilindri a benzina da 2.0 litri da 300 CV e 410 Nm. La nuova arrivata si piazzerà dunque un gradino più in alto in gamma rispetto alla Tiguan R-Line con il turbodiesel BiTDi da 240 CV.