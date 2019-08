Autore:

Lorenzo Centenari

CUCÙ! Ne parliamo praticamente da anni, che è come se lei fosse già qui. E invece, dell'ottava generazione di Volkswagen Golf non abbiamo che trattato, in buona parte, solo in forma ipotetica. Sarà fatta (più o meno) così, avrà (forse) quel motore e quell'altro, arriva (in linea di massima) per quella data. La luce in fondo al tunnel inizia ora a farsi più vicina: ad ottobre Golf 8 verrà svelata integralmente, per poi debuttare sul mercato a gennaio 2020, al più tardi a febbraio. Pressata da ogni lato, mamma Volkswagen resiste e si tiene ben stretta immagini ufficiali e dati tecnici. Unica concessione, la foto di un prototipo durante i test. Ancora in tenuta mimetica, per carità.

UNISCI I PUNTINI È la prima volta che da Wolfsburg esce la fotografia di un esemplare di Volkswagen Golf 2020, sebbene non ancora spoglia di camuffature grafiche. Nonostante la carrozzeria "zebrata", della compatta destinata a regnare sull'Europa per chissà quanto ancora si distinguono la silhouette complessiva, come ampiamente anticipato molto simile alla generazione attuale, inoltre l'aspetto del frontale, in particolare di griglia e gruppi ottici. La calandra si assottiglia, mentre i fari acquistano una forma leggermente differente, più appuntita verso l'esterno e arrotondata verso il basso. Altri indizi? Beh, la configurazione del modello in foto è quella a 5 porte. Secondo alcune fonti, sarà anche l'unica.

PROTAGONISMI A Volkswagen piace scherzare, sulla fiancata dell'esemplare immortalato a poche settimane dalla world premiere si nasconde la scritta "Golf", aguzzate la vista. Per tutti i dettagli di stile, non resta che attendere la scadenza del reveal, attesa per i primi di ottobre. Golf 8 disattende perciò il Salone di Francoforte: troppo chiasso, troppe anteprime di prodotto con le quali sgomitare per guadagnare la giusta attenzione mediatica. Meglio aspettare che la scia emotiva del Salone si indebolisca, e avere i riflettori di stampa e pubblico tutti per sé. Ai tempi di Internet, e di fughe in avanti di notizie top secret, aver mantenuto il riserbo fino ad oggi è già un successo.