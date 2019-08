Autore:

Emanuele Colombo

PAPARAZZATA Della nuova Volkswagen Golf 2020, anche nota come Golf 8 o Golf VIII generazione, avevamo già fornito parecchie anticipazioni qui e vi avevamo mostrato in anteprima le foto dei muletti privi di camuffatura. Ora sul forum di appassionati Worldscoop sono state pubblicate due nuove foto, che ritraggono la compatta di Wolfsburg in posa durante un servizio fotografico, presumibilmente destinato a realizzare le immagini che verranno distribuite al lancio ufficiale.

IL LANCIO Come avevamo anticipato, il lancio ufficiale della nuova Golf, è previsto a ottobre, in data successiva quindi al Salone di Francoforte 2019. L'arrivo nei concessionari dovrebbe avvenire entro dicembre 2019, in base a quanto detto dal CEO Volkswagen Herbert Diess nel corso di un meeting interno: non nella settimana del 24 febbraio 2020 o entro marzo 2020 come originariamente pianificato (qui la notizia). I prezzi non sono ancora stati comunicati, ma è probabile che il modello d'accesso con il motore 1.0 TSI a benzina manterrà il prezzo d'attacco al disotto dei 25.000 euro.

LO STILE Rispetto alle foto che avevamo già pubblicato, le ultime mostrano piccole, ma significative differenze. In particolare, il frontale di questa nuova Golf mostra una presa d'aria meno estesa, con la porzione centrale del fascione che non segue una linea rettilinea ma si abbassa nella zona centrale a ricordare una soluzione stilistica già accennata sul altri modelli della Casa, tra cui l'ultima Passat. Leggermente diverso anche il taglio dei fanali posteriori, ora più sagomati, con una piccola concavità nella zona inferiore.

I MOTORI Guardando sotto al cofano, oltre al già citato 1.0 TSI, dovrebbe essere disponibile il 1.5 TSI a benzina e sembra che in gamma sarà riconfermato anche il diesel 2.0 TDI, accanto a un nuovo motore a gasolio TDI da 1,5 litri di cilindrata mild-hybrid. Al top della gamma ci si aspetta, in un secondo momento, il lancio di una Volkswagen Golf R Plus dotata di un 2.0 litri turbo benzina dalla potenza compresa tra 380 e 400 cavalli. La Golf elettrica - o eGolf - non è prevista, rimpiazzata dalla Volkswagen ID.3. Vedremo invece la Golf plug-in hybrid chiamata Golf GTE.

A BORDO Tra gli standard della nuova Golf 2020 si prevedono fari full LED e strumentazione completamente digitale. Lo schermo touch da 8,25 pollici a centro plancia per l'infotainment porterà al debutto una nuova tecnologia per l'aggiornamento OTA (Over The Air, ossia via radio, come sulle Tesla), mentre si preannuncia particolarmente ricca la dotazione di serie di sistemi di assistenza alla guida ADAS. Non dovrebbero mancare mantenimento di corsia e frenata automatica di emergenza con riconsocimento pedone, monitoraggio angolo cieco e rilevamento stanchezza del guidatore. Molto presto ne sapremo di più.