Autore:

Dario Paolo Botta

A TUTTA BIRRA Si aprono gli ordini della nuova Volkswagen T-Roc R. Il SUV sviluppato su pianale Golf mette ora in mostra in mostra i muscoli con il debutto della variante sportiva R. Lo Urban Crossover di Wolfsburg era stato presentato in anteprima al Salone di Ginevra 2019, raccogliendo critiche positive: mancava soltanto l’ufficialità sui prezzi, resi noti solo poche ore fa. VW T-Roc R sarà dunque disponibile al pubblico a partire da 43.995 euro (in Germania), aspettiamoci comunque un rincaro di qualche centinaio di euro nel nostro Paese. Su T-Roc R peseranno inoltre i 720 euro annui del superbollo.

LA TECNICA Volkwagen T-Roc R monterà lo stesso motore della “sorella” Golf R, un energico 2 litri benzina TSI da 300 CV e 400 Nm di coppia massima. Performance assicurate con uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e una velocità di punta (limitata elettronicamente) di 250 km/h. Su T-Roc R è inoltre presente l’inconfondibile trasmissione automatica DSG 7 rapporti, in abbinamento alla trazione integrale 4Motion, per permettere al crossover di affrontare senza remore i terreni più impegnativi. Il SUV si contraddistingue inoltre per un impianto frenante di primissimo livello, grazie ai dischi freno da 17” in grado di conferire ancor più precisione alla vettura nell’inserimento in curva. T-Roc R monta di serie cerchi in lega da 18” Spielberg, mentre quelli da 19” sono disponibili su richiesta a partire da 820 euro.

COME CAMBIA Non molti i cambiamenti all’esterno, con una calandra dalle forme allungate, la cui cornice ingloba i proiettori LED diurni. La griglia anteriore color argento satinato è in alluminio anodizzato e si sviluppa in senso longitudinale, andando a occupare buona parte del frontale dell’auto. I paraurti sono in tinta con il colore della carrozzeria, mentre al posteriore spiccano le numerose fenditure e prese d’aria pensate per convogliare al meglio il flusso d’aria e l’immancabile diffusore. Sotta la pelle di T-Roc R troviamo uno chassis sportivo disegnato ad hoc dai tecnici tedeschi, in grado di garantire quell’innato senso di sportività che contraddistingue ogni Volkswagen con marchio R. Per coloro che amano il confort di viaggio, Volkswagen mette infine a disposizione terminali silenziati in lega di titanio dal valore di 3.800 euro.