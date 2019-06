Autore:

Marco Rocca

COSA SAPPIAMO Sarà svelata ufficialmente domani in quel di Francoforte la nuova Kia XCeed 2020. Probabilmente ne avrete già letto sul nostro sito ma cosa si sa ad oggi? Bè, sicuramente che nasce con il preciso scopo di fare concorrenza a VW T-Roc è compagnia bella. Tanto che durante alcuni test invernali, i prototipi di Kia XCeed sarebbero stati provati insieme al crossover Volkswagen preso come benchmark.

MISURE COMPATTE Le misure ufficiali ancora non si conoscono ma trattandosi di un SUV compatto è molto probabile che non si superino 4 metri e 30 centimentri per un'altezza di poco meno di 1 metro e 50 centimetri. Sappiamo che ha linee sportive, quasi da coupé, ma tratti ben distinti da SUV. Le foto ufficiali scappate in rete, hanno rovinato la sorpresa di Kia ma ci hanno permesso di capire lo stile e i dettagli. Il muso, per esempio, si ispira a quello della Ceed 2019 ma con qualche ricercatezza in più. I fari hanno un inedito taglio in prossimità della calandra. Sono arrivate nuove cromature e l'immancabile protezione in simil alluminio per il fondo del paraurti.

PROTEZIONI IN PLASTICA La vista laterale è muscolosa e ben definita con il lunotto e il terzo montante ben inclinati a sottolineare una silhouette sportiva. La plastica nera dei passaruota si allunga fin sotto gli sportelli e sul paraurti posteriore. D'effetto la cromatura intorno ai finestrini e il doppio scarico rettangolare lavorato allo stesso modo.

GLI INTERNI La parola d'ordine è pulizia. Pochi i tasti fisici in funzione del grande schermo del sistema di infotainment da 10,25 pollici. Rimangono separati i comandi della climatizzazione, più facili da raggiungere guidando. La finitura dell'abitacolo prevede pannellature in finto carbonio a contrastare con superfici color metallo.

STRUMENTAZIONE DIGITALE Nuovissima è la strumentazione digitale che si avvale del display multifunzione Supervision da 12,3 pollici, in grado di mostrare - tra le altre cose - le indicazioni del navigatore, le informazioni sulle funzioni audio e sulla gestione delle chiamate telefoniche. L'intento è sfidare la Volkswagen T-Roc, che adotta la medesima soluzione, ma con uno schermo di due pollici più piccolo rispetto alla coreana. Quello della Xceed è il pannello più grande mai montato su una Kia.

LUCI AMBIENT Sedili anteriori riscaldati e ventilati, volante riscaldato, sensori di parcheggio e funzione stop/start faranno parte del pacchetto, insieme al Sound Mood Lighting: una tecnologia che cambia l'illuminazione dell'ambiente in base alla musica riprodotta.

L'ABITACOLO NELLE IMMAGINI Quella mostrata nei bozzetti è una versione a cambio automatico: dai comandi posizionati vicino al selettore delle marce sembra siano previste una modalità specifica per la guida in fuoristrada, il controllo della velocità in discesa e il blocco del differenziale. I comandi per gli alzacristalli elettrici e gli specchietti laterali si trovano sulla portiera del conducente.

CUORE CONOSCIUTO Sotto il cofano della nuova Kia Ceed SUV dovremmo trovare tutti motori già noti: il turbodiesel da 1.6 litri e 115 CV, il 1.000 turbo 3 cilindri benzina da 120 CV e il benzina da 1.4 litri e 140 CV. Note anche le opzioni per la trasmissione, che vanno dal cambio manuale a sei marce all'automatico doppia frizione a sette rapporti. Plausibile l'ipotesi di una variante elettrificata di tipo mild-hybrid o, perché no, plug-in.