RENDERING RUSSO Dopo le prime foto spia uscite alcuni giorni fa, arriva il rendering russo. Di chi parliamo? Di Kia Sorento 2020 il SUV sette posti campione di vendite in Europa, che si appresta a ricevere il suo terzo restyling dopo quello del 2014 e quello del 2017. La rivista online Kolesa.ru ha rilasciato nelle ultime ore alcune immagine che cercano di anticipare quelle che potrebbero essere le linee del nuovo fuoristrada made in Kia. Il rendering (qui le immagini) si ispira agli scatti rubati in fase di test e ci presenta un fuoristrada dalla forma robusta, dal design leggermente retrò, che richiama le scelte stilistiche adottate per gli ultimi SUV Kia.

LO IMMAGINANO COSÍ Tante modifiche all’anteriore e al posteriore. Il frontale appare ridisegnato, saltano all’occhio i proiettori stretti e affusolati che si integrano all’interno della voluminosa calandra con bordo cromato, la cui forma richiama lo stile di alcune concorrenti cinesi. Il cofano si presenta più piatto e regolare, con due lunghe nervature che si protendono verso la griglia anteriore in stile tiger-nose. Originale la disposizione dei fendinebbia LED, raggruppati all’interno di slot triangolari che ricordano quelli della Kia Sportage. Anche il posteriore sembra radicalmente cambiato, secondo l’interpretazione dei designer russi, e riprende le forme di Jeep Grand Cherokee, con luci posteriori strette e allungate. É bene ricordare che il rendering non ha nulla di ufficiale, quindi aspettiamoci delle differenze quando finalmente cadranno i veli dalla Kia Sorento definitiva.

RUMORS Le indiscrezioni ci dicono che la nuova Kia Sorento dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2020, subito dopo la presentazione in Corea del Sud e in Nord America. Il lancio del nuovo SUV Kia sarà comunque successivo al debutto di Kia Optima. Ad oggi sappiamo solo che il progetto del nuovo fuoristrada coreano è stato ribattezzato: Kia MQ4. Si prevedono novità anche per quanto riguarda le motorizzazioni, con l’arrivo in gamma di una versione elettrica plug-in o ibrida, che molto probabilmente sfrutterà la piattaforma modulare di Kia Optima. Fra i propulsori disponibili ci sarà anche il 2.5 litri turbodiesel 4 cilindri da 300 CV. Il prezzo della nuova Kia Sorento resta un mistero, la versione attuale parte da 46.270 euro.