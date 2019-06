Autore:

Matteo Gallucci

ANTEPRIMA Ora è ufficiale. Kia Motors ha rilasciato un nuovo video teaser che annuncia il prossimo debutto di Kia Seltos. La gamma SUV del Brand coreano si amplia ancora con un nuovo modello globale. La Seltos 2019 ha tutti gli stilemi di Kia a partire dal family feeling caratterizzato dalla mascherina frontale "Tiger Nose Grille" dalla cronice cromata che ingloba i fari a LED. Stile muscoloso, squadrato e sportivo con proporzioni da SUV "classico" per il nuovo arrivato che debutterà prima in Corea del Sud entro fine mese per poi arrivare nel resto dei mercati. Nessuna informazione riguardo al prezzo.

INTERNI Per intercettare i millennials il look giovanile della nuova Kia Seltos avrà interni costruiti attorno ai servizi di connettività. Almeno per le versioni top di gamma è quindi previsto un grande touchscreen da 10,2'', sospeso a modi tablet nel mezzo della plancia, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e, ovviamente, sistema di MirrorLink.

MOTORI La Kia Seltos 2019 è un SUV compatto destinato all'utilizzo urbano visto che dovrebbe misurare in lunghezza poco più di quattro metri. Per quanto riguarda la gamma motori verranno utilizzati i nuovi powertrain del Gruppo destinati al segmento B ovvero il 1.0 T-GDI benzina da 120 CV e per il mercato italiano possibile la scelta del 1.6 CRDi Diesel da 115 CV. Come per la Kia Stonic il 1.4 litri benzina/GPL da 97 CV e i benzina 1.2 litri da 84 CV e il 1.4 litri da 100 CV entrambi aspritati dovrebbero essere disponibili.