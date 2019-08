Autore:

Dario Paolo Botta

ANCORA PIÚ SPORTIVA A Stoccarda non si perde tempo, dopo il lancio di Mercedes GLB la Casa della Stella a tre punte svela in anteprima la versione AMG del SUV compatto 7 posti. Parliamo di Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC, uno Sport Utility Vehicle pensato per quei genitori che oltre al comfort, abitabilità e piacere di guida cercano quel pizzico di pepe che solo la variante sportiva AMG è in grado di regalare. Con ogni probabilità l'auto potrà essere ammirata dal 12 al 22 settembre al Salone di Francoforte 2019.

CUORE RUGGENTE Performance e Sportività sono assicurate dal potente motore 2 litri turbo da 306 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima a 3.000 giri. Il basamento del motore è realizzato in lega di alluminio ultraleggera, ottenuta tramite il processo di pressofusione, il che permette una riduzione consistente dei pesi a tutto vantaggio della dinamica di guida e delle prestazioni. Il motore è inoltre equipaggiato con il sistema Camtronic per il controllo dei flussi del carburante in camera di scoppio. Questa soluzione è in grado di ridurre i consumi senza sacrificare la grinta della AMG GLB 35, facendo segnare 7,5 litri ogni 100 km nel ciclo misto, stando ai dati forniti dalla Casa. La trasmissione sportiva AMG Speedshift DCT 8G assicura poi cambiate fulminee. Questa versione è dotata inoltre della funzione Race Start, per ottimizzare lo sprint da fermo.

COMFORT DI GUIDA Non solo accelerazioni e prestazioni mozzafiato, ma anche tanto comfort grazie alle tecnologie di ultima generazione che equipaggiano la nuova AMG GLB 35. Durante la marcia il sistema di controllo della dinamica di guida AMG Dynamic Select lavora a tu per tu con AMG Dynamics, facendo funzionare al meglio l’accoppiata motore-sospensioni. Dal grande display diagonale da 12”, posto al centro della plancia, è possibile selezionare 5 diverse modalità di guida, in grado di adattarsi al meglio alle diverse condizioni che si affrontano durante la marcia: Slippery (per aumentare il grip su fondi scivolosi), Comfort, Sport, Sport+ e Individuale. Non finisce qui, il controllo dinamico di guida ben si sposa con la trazione integrale permanente 4Matic, sviluppata da Mercedes, per sfidare al meglio (con le gomme giuste) ogni tipo di terreno.

IL DESIGN Estetica rivisitata all’anteriore e al posteriore. Sul frontale spicca il logo Mercedes incastonato in una nuova griglia radiatore con listelli verticali, che ricorda quanto visto sui modelli della serie AMG 35. La calandra prominente fa il paio con un retrotreno dal gusto spiccatamente racing, con due grandi terminali di scarico e l’immancabile estrattore per migliorare i flussi aerodinamici. Interni di prima qualità con una scelta di materiali pregiati, nappa sul volante sportivo a tre razze e pelle con finiture artigianali per i sedili.





DATA DI LANCIO E PREZZO Per quanto riguarda l’arrivo nei concessionari italiani della nuova Mercedes-AMG GLB 35 2020, si parla di fine 2019 - inizio 2020, subito dopo il debutto negli showroom delle Mercedes GLB standard. Nessuna notizia invece per quanto riguarda i prezzi, possiamo però immaginare che il conto finale sia abbastanza salato, visto che la versione entry-level della Mercedes GLB parte da 35.000 euro.