Autore:

Luca Cereda

ERA NELL'ARIA Ve l'avevamo anticipato in tempi non sospetti: Mercedes si prepara ad aggiungere un nuovo SUV nella famiglia, andando a colmare il vuoto nel listino tra GLA e GLC. E queste foto spia scattate al Nürburgring, che seguono quello dello scorso inverno sulle nevi scandinave, sembrerebbero avvisarci che i tempi del debutto si stanno accorciando. La Mercedes GLB potrebbe svelarsi già entro fine 2018, per poi raggiungere le concessionarie nel 2019.

SQUADRATA C'è dell'altro, però. Ad esempio la conferma che questa nuova sport utility, costruita sullo stesso pianale della nuova Mercedes Classe A 2018, la piattaforma MFA2, non sarà una GLA lievitata o una GLC in scala ridotta. Somiglierà piuttosto alla nuova Classe G, il cui debutto risale allo scorso Salone di Detroit.

IN MEDIO STAT VIRTUS Stile boxy, quindi, che nasce addirittura da una concept del 2012, la Ener-G-Force presentata a Los Angeles. Le dimensioni, invece, graviteranno intorno ai 4 metri e mezzo di lunghezza (4,60 metri), una via di mezzo tra il SUV medio e quello compatto targati Stoccarda. Bagagliaio? 500 litri circa di capacità. Allo stesso modo è presumibile che la GLB si posizioni il prezzo, nella forbice tra i 30.000 euro e i 50.000 euro d'attacco al listino, rispettivamente, di GLA e GLC.

PASSO LUNGO E CORTO Si vocifera pure di una versione a passo lungo e 7 posti, per la nuova rivale "in pectore" di BMW X1 e Audi Q3: fosse confermata la soluzione con tre file di sedili, Mercedes GLB sarebbe l'unica del suo segmento a proporre questa opzione, salvo uscire dalla triade premium e annoverare nel gruppo anche la Tiguan (che ha la versione Allspace). L'allungamento dell'interasse andrebbe ad aggiungere almeno una dozzina di centimetri, secondo le indiscrezioni.

MOTORI Sotto il cofano, infine, date per certo l'arrivo del 2.0 litri turbodiesel di nuova generazione inaugurato su nuova Classe E. Quanto ai benzina, unità 4 cilindri da 1.4 e 1.8 litri. Aspettiamoci anche la trazione integrale a controllo elettronico. E aspettiamo di esplorarla nella sua veste definitiva.