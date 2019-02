Autore:

Lorenzo Centenari

POWER AND CONTROL Ci hanno abituato ad associare auto sportive ad alte prestazioni ad asfalto liscio come un tavolo da bigliardo. Non ci verrebbe in mente, di tirare fuori dal garage la nostra Mercedes-AMG quando là fuori nevica a dirotto, e le strade sono enormi bucce di banana. Il principio è frutto di saggezza, tuttavia non sempre è il caso di privarsi del piacere di portare a spasso il dobermann anche quando il meteo è problematico. Se ad esempio la nostra AMG è armata di trazione integrale 4MATIC, anche uscire sotto la tempesta è un gesto responsabile. Perché Mercedes-AMG 4MATIC è potenza ma anche controllo, oltre che comfort. E come per magia, sotto le ruote neve e ghiaccio ritirano gli artigli.

VAI COL LISCIO Per farci assaporare le proprietà della gamma Mercedes-AMG 4MATIC anche su fondi viscidi, la Stella ci ha invitato a dare gas sul manto bianco della pista prove al Passo del Tonale che Pirelli normalmente sfrutta per i test pneumatici invernali, un'aviosuperficie a 1.900 metri di quota dove far danzare l'auto in tutta sicurezza. Ebbene, è sufficiente una sessione di accelerazioni, slalom e frenate per convincersi come persino un'auto da 2 tonnellate o quasi, prendi Mercedes CLS 53 AMG Coupé, persino un 8 cilindri a V da 330 cavalli imbizzarrati, con elettronica e meccanica tirate a lucido galoppa dritta come se fosse estate. E anziché ghiaccio, calpestasse una rassicurante e asciutta miscela di bitume.

HERITAGE Un passo indietro alla filosofia Mercedes-AMG 4MATIC. L'esperienza di Stoccarda in materia di trazione integrale affonda le radici all'alba dello scorso secolo: nel 1907, la cosiddetta Dernburg-Wagen (dal nome dell'ambasciatore di Germania nello colonie in Africa) inaugurò una dinastia che in oltre 100 anni ha espresso mostri sacri come Classe G, Mercedes ML ed altri miti ancora. Oggi, la gamma 4MATIC della Stella è disponibile su più di 20 gamme e oltre 80 modelli, dalle berline alle station wagon, passando per shooting brake, coupé e cabrio, oltre naturalmente alla flotta Suv, la più ricca del segmento premium. Persino i van, con Classe X, Classe V e nuovo Sprinter. Al vertice della gamma a trazione integrale si posiziona l'universo AMG, per un cocktail di potenza, comfort e aderenza che non ha eguali sulla scena a quattro ruote.

UN PO' DI TECNICA Via via alleggerito nel corso del tempo, il sistema 4MATIC è anche più di una classica trazione integrale. Il meccanismo è infatti sempre supportato da un cambio automatico a 7 o 9 rapporti che lavora insieme a componenti come ABS, 4-ETS (4-wheel Electronic Traction System) ed ESP, così da non perdere mai di vista le esigenze di ogni singola ruota. Se una di esse inizia a perdere aderenza, la trazione migra sulla ruota opposta. Non solo: anche se tre delle quattro ruote dovessero trovarsi in situazione di scarso grip, la quarta riporta tutto alla normalità. L'auto restituisce sempre reazioni naturali: hai così la possibilità di concentrarti unicamente sul tuo stile, affondando il piede destro senza remore, e gustandoti quelle emozioni che solo una derapata controllata ha il potete di trasmetterti. È il progresso, è la tecnologia Mercedes-AMG.