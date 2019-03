Autore:

Emanuele Colombo

LA NUOVA GLC COUPÉ Tempo di restyling per la Mercedes-Benz GLC Coupé, che per il 2019 si concede un facelift e un aggiornamento tecnico con nuovi motori e nuovi sistemi di assistenza alla guida. I ritocchi all'estetica seguono i trend già tracciati con la Mercedes GLC standard, con una nuova griglia del radiatore, montanti del parabrezza più evidenti, la caratteristica linea spiovente del tetto e un lunotto più arrotondato. Più in basso, al posteriore, spicca un fascione con diffusore ridisegnato.

MBUX A BORDO A bordo la nuova Mercedes GLC Coupé guadagna il sistema di infotainment MBUX, con quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e uno schermo a centro plancia da 7 o da 10,3 pollici. Il comando rotante per gestire il sistema viene rimpiazzato da un touchpad, fermi restando i comandi gestuali e il famoso controllo vocale che si attiva pronunciando: “Hey Mercedes...”.

NUOVI AIUTI ALLA GUIDA Altre novità riguardano gli equipaggiamenti di sicurezza, che ora comprendono aiuti alla guida aggiornati con cruise control adattivo dotato di controllo attivo per sterzo e distanza, frenata automatica e sistema per l'individuazione di ingorghi stradali. Oltre a questo debuttano un sistema che assiste nelle manovre in retromarcia con rimorchio, sfruttando il sistema delle telecamere di parcheggio a 360°, e un allarme se qualcuno esce dall'auto all'improvviso. In opzione è offerto l'assetto a controllo elettronico.

A BENZINA, DIESEL E IBRIDA Quanto ai motori, in gamma compare un nuovo quattro cilindri a benzina da 2.0 litri. Tre i diesel già aggiornati Euro 6d (l'omologazione che entrerà ufficialmente in vigore nel 2020): quello da 163 CV equipaggia la Mercedes GLC 200d, quello da 194 CV è istallato sulla GLC 220d, mentre la 300d adotta il diesel da 245 CV. Non mancano le Mercedes GLC Coupé ibride, con sistema a 48 V che recupera energia in frenata e dà manforte allo spunto nella GLC 200 4Matic da 210 CV e nella GLC 300 4Matic da 271 CV.

PRESTAZIONI E PREZZI Prezzi e prestazioni non sono ancora stati ufficializzati, ma si stima un lieve ritocco verso l'alto del listino Mercedes GLC Coupé 2018. L'attuale modello va da 55.350 euro a 71.580 euro, trascurando le versioni AMG di cui, per il momento, non si parla.