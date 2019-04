Autore:

Redazione

ORARI È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per il Salone di New York, a.k.a NYIAS 2019, in programma dal 19 al 28 aprile. In coda tutte le indicazioni per i fortunati che si troveranno nella Grande Mela proporio in auei giorni. Per tutti gli altri, ecco, di seguito, le novità più interessanti che riguarderanno anche il mercato europeo.

HYUNDAI Tra le novità in mostra al NYAIS 2019 che interessano anche il mercato europeo c'è Hyundai Venue. Il mini SUV sarà il crossover più piccolo della casa coreana e, come sottolinea il costruttore, anche il più economico.

PORSCHE Al Salone dell'auto di New York potrebbe debuttare nelle sue vesti ufficiali anche la nuova Porsche 911 Speedster. A livello tecnico non sappiamo molto riguardo a questa vettura tributo della splendida 356 1500 Speedster però dovrebbe inserirsi in gamma tra la nuova 911 Carrera 4 e la 911 GT3 con cui condivide il medesimo pianale.

MERCEDES Firma il foglio delle presenze al New York Auto Show anche Mercedes GLS. Pronto a duellare con Range Rover e BMW X7, il nuovo SUV di Stoccarda offre più spazio rispetto alla versione precedente in virtù del passo allungato di 60 mm. La piattaforma è la stessa MHA (Modular High Architecture) adottata anche dalla nuova Mercedes GLE e le dotazioni di bordo integrano il sistema di infotainment MBUX.

ORARI E BIGLIETTI In scena al Jacob Javits Convention Center 11th Ave. (tra la 34th & 39th St.) la fiera sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 10 del mattino alle 10 di sera e domenica dalle 10 del mattino alle 7 di sera. Per gli adulti dai 13 anni in su il costo del biglietto è 17 dollari, dai 2 ai 12 anni 7 dollari ed è gratis per i bambini da 0 a 2 anni. L’ingresso un’ora prima dell’apertura è possibile, pagando naturalmente: costa 45 dollari per gli adulti e 17 dollari per i bambini. Visitate il sito per conoscere le offerte dei Tour e degli ingressi comitiva.