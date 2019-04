Autore:

Emanuele Colombo

ARRIVA A NEW YORK La presentazione ufficiale è attesa per il prossimo 17 aprile al New York Auto Show e, per preparare il debutto al suo mini SUV, ecco che Hyundai comincia a pubblicare i disegni del nuovo Hyundai Venue.

IL PIÙ ECONOMICO Hyundai Venue sarà il crossover più piccolo della casa coreana e, come sottolinea il costruttore, anche il più economico. Si piazzerà in gamma al disotto della popolare Hyundai Kona e lo stile del frontale riprende linee già viste sulle sorelle maggiori, compresa la Santa Fe, per rafforzare il family feeling del marchio.

FAMILY FEELING Lo si nota, per esempio, dal taglio dei proiettori appena sotto la linea del cofano e dal disegno delle luci secondarie, collocate più in basso nel fascione. E se anche la sciancratura tra i passaruota nel modello di serie non sarà magari così evidente come nei bozzetti, è certo che il nuovo SUV compatto Hyundai punta a un look decisamente sportivo.

LOOK SPORTIVO A sottolinearlo provvedono il finto diffusore nel fascione posteriore, lo spoiler alla fine del tetto, i mancorrenti e la calandra anteriore ben sviluppata in senso verticale. Resta da capire se la Venue di serie avrà solo tre porte, come raffigurato nei bozzetti, o una più pratica soluzione a cinque porte.

GLI INTERNI A bordo spicca lo schermo dell'infotainment, visivamente separato dalla plancia, quasi si trattasse di un tablet amovibile. Grande pulizia, comunque, con pochi comandi ben raggruppati e tre controlli circolari che diventano elemento decorativo in un design ordinato e minimale.

PREZZI E DOTAZIONI Nulla, per ora, è trapelato riguardo a motori, prezzi e dotazioni. Hyundai si è limitata ad annunciare che la nuova Venue è pensata per chi ha uno stile di vita indaffarato ed è quindi dotata di soluzioni “giocose e pratiche” negli ambiti della sicurezza, della versatilità e della connettività. Del resto il nome, Venue, richiama un utilizzo prevalentemente urbano, come si addice a un veicolo di quelle dimensioni. Fate largo al nuovo urban SUV.