Giulia Fermani

MDW 2019 Il mese di aprile a Milano vuol dire una cosa sola: Design Week. Contemporaneamente alla 58a edizione del Salone del Mobile, in programma dal 9 al 14 aprile, si svolgeranno gli eventi del Fuorisalone organizzati dalle Case auto e dai brand hi-tech. La proposta di Hyundai per questa MDW 2019 è una rappresentazione di come si vivrà l'auto nel futuro: non solo come un mezzo per spostarsi ma come un vero e proprio spazio da vivere.

STYLE SET FREE La Casa partecipa alla Milano Design Week con un’esposizione allestita dal 9 al 14 aprile all’Opificio 31. Il concept Style Set Free di Hyundai mostra come le auto diventeranno veri e propri spazi di vita per gli individui, ponendo al centro il concetto di personalizzazione. Si tratta di una mostra interattiva multisensoriale di luce, colore, forma e suono. Sempre alla MDW Hyundai presenta anche Smart Docent, un’audioguida che accompagna i visitatori attraverso l'esposizione interattiva.