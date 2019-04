Autore:

Lorenzo Centenari

NOZZE D'ORO Tecnologia e design, uno sposalizio solido per sua natura, e che attraversa oggi un vero e proprio "magic moment". Tra i brand che popolano i quartieri storici del mondo moda alla Milano Design Week 2019, sempre più si contano tech company di grido, calamitate dal Fuori Salone come api al miele. Perché non c'è innovazione di successo che non abbia anche il suo stile, e viceversa: non c'è soluzione di arredamento che ormai non funzioni anche grazie all'adozione di tecnologie domotiche da rimanere a bocca aperta. Al Salone del Mobile (Milano, 9-14 aprile 2019) e a tutto quello che attorno ad esso ruota, Case auto e Case hi-tech. Di seguito, una rassegna dei prodotti e degli eventi da non perdere.

SAMSUNG La multinazionale asiatica partecipa alla Milano Design Week 2019 proponendo tre inedite mostre, rispettivamente dedicate al mondo Audio Video, al settore degli Elettrodomestici, infine a sviluppo e concezione del Design in senso ampio.



Fino al 14 aprile, presso la Samsung Smart Arena di via Mike Buongiorno è di scena “Milan Unveiled: Viaggio nella Milano che non hai ancora scoperto”, rassegna di docufilm che illustra agli ospiti gli angoli più nascosti e segreti della città, realizzati attraverso una videocamera 8K e valorizzati dall'esperienza visiva offerta dai QLED TV 8K, ideali per cogliere anche i minimi dettagli. Contemporaneamente, presso la Samsung Smart Home è allestita in anteprima italiana l’esposizione della nuova gamma TV QLED 2019.



Lo Spazio Bergognone 26 ospita a sua volta la mostra “Resonance”, un progetto innovativo che intensifica l'interazione tra tecnologia e mondo tangibile al di là dello schermo. I visitatori entrano in un dedalo di luci e colori e interagiscono personalmente con la mostra attraverso i comuni comportamenti quotidiani, come respirare, parlare e toccare.



Gli elettrodomestici Samsung trovano infine risalto in una installazione presso lo spazio Brera Site 1/F: qui l’azienda coreana da vita alla sua idea di cucina con la mostra "24h. Kitchen": i tre momenti principali della giornata (mattina, mezzogiorno, sera) si sviluppano rispettivamente in tre sale, ognuna con il suo stile dedicato al momento che rappresenta. Mercoledì 10 aprile a CityLife, Ex-Padiglione 3 – Piazza VI Febbraio, a partire dalle 14 saranno presentati i nuovi smartphone della serie Galaxy A, mentre il progetto Samsung dedicato al Luxury Living trova spazio presso lo stand Vismara dentro i padiglioni di Rho Fiera.

AMAZON In collaborazione con lo Studio AMA Albera Monti Architetti, Amazon apre le porte della propria sede di Milano in viale Monte Grappa per mostrare ai visitatori una selezione di prodotti che include articoli di design a prezzi accessibili, marchi di fascia alta e soluzioni innovative per la casa intelligente. Il progetto “House in a Box” presenta inoltre vari servizi Amazon che rendono l’esperienza d’acquisto intuitiva, veloce e divertente. L’esposizione include due appartamenti in stile contemporaneo, allestiti con una selezione di arredi disponibile su Amazon.it.



I visitatori avranno inoltre la possibilità di vedere Alexa in azione, mentre interagisce con diversi prodotti di domotica. Tutti gli articoli presenti nell'esposizione sono disponibili nello speciale store dedicato alla Design Week. Possibile anche sperimentare nuove funzionalità dedicate all'acquisto di arredi: Amazon Augmented Reality consente di visualizzare i prodotti direttamente nella propria casa, Amazon 360 Spin permette una visione a 360 gradi dei prodotti, infine Discover, la funzionalità che consente ai clienti di filtrare gli articoli in base alle proprie preferenze di stile.

LAVAZZA All'interno della stessa "House in a box" in sede Amazon, il produttore torinese di caffè tostato presenta l’eccellenza del suo sistema domestico "A Modo Mio": Deséa il nome di un prodotto in cui si concentrano alta tecnologia e design premium, capace di personalizzare la "coffee & milk experience" in un solo tocco. A sua volta, Tiny è la macchina dallo stile pop pensata espressamente per i giovani.



HUAWEI Anche il gigante cinese delle telecomunicazione è presente all’ Amazon "House in a Box" con una selezione dei propri prodotti chiave: Huawei P30 e P30 Pro, i due smartphone che stanno riscrivendo le regole della fotografia, ma anche il notebook Huawei Matebook 13, che grazie al suo design esclusivo è perfetto per i giovani professionisti. Agli esploratori urbani si rivolge infine il wearable Huawei Watch GT Active, un'estensione dello smartphone che aiuta i clienti ad ottenere di più dai propri dispositivi mobili.