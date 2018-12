ONLINE Già disponibile per la gamma Seat a partire dallo scorso mese di novembre, l'assistente virtuale e vocale Amazon Alexa si trasforma in un vero e proprio allestimento speciale per la Seat Arona, ordinabile su Amazon con un coupon di 500 euro, mentre per concludere l'acquisto bisognerà andare in una concessionaria Seat. Il prezzo finale è di 30.000 euro.

ASSISTENTE VOCALE Per chi non lo conoscesse ancora Amazon Alexa è un assistente virtuale che fa il suo esordio sulla Seat Arona e permette al conducente e ai suoi passeggeri di interagire tramite comandi vocali. E' possibile chiedere all'assistente le ultime notizie, di raccontarci una barzelletta o di interagire con dispositivi smart home, il tutto senza staccare gli occhi dalla strada e le mani dal volante.

DI SERIE Amazon Alexa per Seat Arona è un vero e proprio allestimento speciale che propone il Seat Virtual Cockpit (la strumentazione digitale configurabile) in abbinamento al sistema di infotainment con touchscreen da 8 pollici (il navigatore satellitare è incluso), il sistema Park Assist con telecamera posteriore e il Front Assist con Cruise Control Adattivo.

I COLORI Tra le dotazioni per gli interni sono presenti i sedili rivestiti in pelle nappa bianco ghiaccio by Medici Style con gli inserti dello stesso colore sulla plancia e sui pannelli porta e la carrozzeria bicolore Nero Midnight con tetto carbon look, gli specchietti Matt Grey e il badge "with Amazon Alexa" sul volante multifunzione.

IL MOTORE Per questa edizione, la Seat Arona è stata dotata del motore 1.0 EcoTSI turbo benzina da 115 CV, con il cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti.