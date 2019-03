Autore:

Giulia Fermani

MDW 2019 Il mese di aprile a Milano vuol dire una cosa sola: Design Week. Quest’anno non fa eccezione e Milano si prepara ad aprire le porte alla 58a edizione del Salone del Mobile, in programma dal 9 al 14 aprile prossimi. Contemporaneamente al Salone Internazionale del Mobile, dall’8 al 14 aprile si svolgeranno, in diverse zone di Milano, gli eventi del Fuorisalone. Tra questi, come ogni anno, molti saranno organizzati dalle Case auto. Ecco quali sono gli appuntamenti a quattro ruote da non perdere durante la MDW.

LAMBORGHINI Dal 9 al 14 aprile, dalle 10 alle 19 apre le porte al pubblico del Fuorisalone l’ Interactive Lamborghini Lab “Living in the Fast Lane”, allestito in via Tortona 15 all’interno del Magna Pars Suites Milano. Qui, oltre ad avere una panoramica multimediale di oltre 50 anni di storia del marchio di Sant’Agata Bolognese e poter ammirare dal vivo la nuova Huracán EVO Spyder, gli appassionati potranno provare il brivido della guida in pista ad alta velocità attraverso il simulatore IMSIM.

PEUGEOT In occasione della Milano Design Week 2019 Peugeot allestirà uno spazio espositivo in Via Savona 56 dal 9 al 14 aprile. Hastag ufficiale e dichiarazione d’intenti è #Unboringthefuture. Come? Attraverso il passaggio alla mobilità elettrica con l’esposizione di Nuova 208 e della concept 100% elettrica con prestazioni da supercar e che permette anche la guida autonoma di livello 4, grazie al responsive i-Cockpit, Peugeot E-Legend. A troneggiare sull'esposizione Peugeot ci sarà il Leone monumentale, la scultura a forma di leone alta 5 metri e lunga 12.

HONDA Per la prima volta alla Design Week di Milano firma il foglio delle presenze anche la giapponese Honda. In Via Tortona, dalle 10 alle 21 dal 9 al 14 aprile 2019, sarà aperta al pubblico la “Honda experience - Casa Connessa Tortona”. Qui, farà la sua prima apparizione pubblica la Honda e-Prototype, dopo il recente lancio in anteprima mondiale al Salone di Ginevra.

POLESTAR Polestar, spin-off elettrica di Volvo, immagina un futuro luminoso per la mobilità e al Salone del Mobile di Milano mette in scena quest'ottimismo attraverso "Into the Light", realizzato con l'aiuto degli esperti audio e video svedesi della Teenage Engineering. Del progetto fanno parte due strutture, una stazione di rifornimento carburante, simbolo della mobilità e delle conquiste dell'ingegneria dell'umanità e insieme promemoria della dipendenza dai combustibili fossili e una pista per macchinine; una installazione interattiva che lega elettricità e divertimento alla guida. Lo spazio allestito da Polestar al Furoisalone all'Opificio 31, nel quartiere Tortona, ha lo scopo di incoraggiare i visitatori a riflettere sul passaggio dai combustibili fossili alla mobilità elettrica. Appuntamento, intorno all' ampio cortile tra le 10 e le 21 dal 9 al 14 aprile 2019.