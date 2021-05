MITO SENZA TEMPO Lamborghini Countach è senza ombra di dubbio una delle auto più iconiche della storia. Il suo design tagliente e sfaccettato curato da Marcello Gandini ha contribuito a rendere Lamborghini uno dei marchi più celebrati al mondo. Ora - a 50 anni dal debutto al Salone di Ginevra - Lamborghini riafferma l’importanza di questa vettura, ribadendo che la sua linea senza tempo ispira ancora i suoi nuovi progetti. ''Ci sono opere d'arte che rimangono sempre attuali e la Countach è una di queste'', afferma Mitja Borkert, Responsabile del design Lamborghini. ''Il suo stile è fatto di proporzioni perfette ed è caratterizzato da un approccio puro ed essenziale […] Countach è l’ispirazione perfetta, la sua linea è un ponte tra passato e presente'', afferma Borkert.

UNO STILE UNICO Progettata da Marcello Gandini, al tempo in forza a Carrozzeria Bertone, Countach nasce come propaggine di Alfa Romeo Carabo e di Lancia Stratos Zero. Due auto meravigliose, contraddistinte da proporzioni nette e filanti, ma purtroppo mai entrate in produzione. Per Lamborghini realizzare un’auto con uno stile così dirompente fu dunque una mossa davvero coraggiosa, rivelatasi a posteriori una scelta vincente. Come più volte dichiarato da Lamborghini: ''La Countach ha introdotto uno stile futuristico in anticipo sui tempi, una creatività esplosiva che ha rivoluzionato profondamente il design automobilistico''. E non è un caso se persino la nuova Huracán Super Trofeo EVO2 ne richiama il design: nella silhouette e con una precisa citazione nelle luci posteriori.

UNA SIÁN PER CELEBRARE L'ICONA Ma non è tutto, secondo alcune indiscrezioni Automobili Lamborghini sarebbe al lavoro su una versione speciale della Sián per rendere degno omaggio alla sua leggendaria progenitrice. A spingere l’hypercar del Toro un portentoso V12 . Un bolide hi-tech per celebrare la visione di Ferruccio Lamborghini, che per primo scommise su un progetto tanto innovativo, capace di influenzare ancora oggi lo stile delle supersportive e d’introdurre un approccio stilistico dirompente nel mondo dell’auto.