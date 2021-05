TORNIAMO A PARLARE DI COSE SERIE Negata ufficialmente qualsiasi ipotesi di vendita e in attesa di vedere la sua prima supercar elettrica, Lamborghini si concentra sul presente, mostrando al Mondo la sua nuova auto da competizione. Signore e signori, ecco a voi la Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2, che non si limita a rapire gli sguardi con un look da navicella spaziale, ma che scuote le viscere con il sound del suo V10. Ne volete la prova? Cliccate sul video in fondo all'articolo e alzate il volume: ne vale la pena!

ANTICIPA LE FUTURE STRADALI Progettata per competere nelle tre serie continentali del campionato Lamborghini a partire dal 2022, la Super Trofeo EVO2 è la Lambo più prestazionale mai progettata per correre nel monomarca, che nel 2021 ha raggiunto la sua tredicesima stagione. Dal punto di vista estetico la Huracán Super Trofeo EVO2 anticipa stilemi che debutteranno sulle stradali dei prossimi anni. Cambia l’anteriore, caratterizzato da nuovi fari full LED e dallo splitter sagomato che richiama il design della Huracán STO.

AERODINAMICA AGGIORNATA Inedite le prese d’aria “air curtain”, che guidano i flussi d’aria per mantenerli aderenti alle fiancate, mentre al posteriore l'ampia ala in carbonio lavora in coppia con un diffusore ridisegnato e raccordato con le appendici aerodinamiche dietro le ruote. Le luci posteriori? Un omaggio alla mitica Lamborghini Countach, l'auto che più di tutte ha contribuito a creare l'immagine del Marchio, qui reinterpretate in chiave moderna con la tecnolgia a LED.

FRENI MAGGIORATI E 620 CV Numerosi componenti della carrozzeria, precedentemente realizzati in plastica, sono ora in carbonio e i freni vedono i dischi anteriori crescere da 380 a 390 mm di diametro, con pinze in grado di ospitare pastiglie maggiorate. 620 i cavalli erogati dal V10 aspirato di 5,2 litri, trasmessi a terra grazie al cambio sequenziale a 6 marce X-Trac, abbinato alla trazione posteriore.

QUANTO COSTA La Huracán Super Trofeo EVO2 debutta in pubblico il 28 maggio a Le Castellet, in occasione del secondo round stagionale del Lamborghini Super Trofeo Europe. Il prezzo è di 250.000 euro tasse escluse; i clienti avranno la possibilità di aggiornare le Huracán Super Trofeo EVO con un kit dedicato disponibile da inizio 2022.