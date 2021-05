SI TORNA A CORRERE La prima stagione 2020 ha avuto grande successo, ha visto partecipare oltre 2500 piloti da 109 paesi diversi ed è stata vinta dal tedesco Nils Naujoks. L’evento The Real Race organizzato da Lamborghini eSports si rinnova e si prepara a partire anche per il 2021, con un nuovo format che prevede tre trofei in Europa, America e Asia.

SULLA HURACAN Come l’anno scorso, anche a questo giro i piloti virtuali si metteranno al volante delle Lamborghini Huracán GT3 EVO di Assetto Corsa Competizione, il più completo e dettagliato sim racer attualmente in circolazione: è talmente accurato, sia nella ricostruzione dei tracciati che nella fisica delle automobili, da essere utilizzato da alcuni piloti di Lamborghini Squadra Corse per prepararsi alle gare vere.

COME È ORGANIZZATO Oltre che nei gran premi tradizionali, quest’anno i piloti si sfideranno in tre gare endurance che permettono di ottenere punti per le classifiche continentali. La Huracán GT3 EVO (che ha vinto tre volte la 24 Ore di Daytona) avrà una livrea esclusiva, personalizzabile in dodici versioni, disegnata dal centro stile Lamborghini.

LE DATE Il trofeo si svolgerà da giugno a novembre: i piloti potranno iscriversi alle qualificazioni aperte, che si terranno da lunedì a venerdì. I primi 40 classificati accederanno quindi alle qualifiche del sabato; da qui, i migliori 20 si sfideranno in The Real Race la domenica, gareggiando due volte sullo stesso circuito. I dieci turni di qualificazioni settimanali consentiranno ai partecipanti di ottenere punti per la rispettiva classifica continentale, da cui emergeranno i rispettivi campioni. Al vincitore assoluto l’opportunità di salire a bordo di una vera supercar di Sant’Agata Bolognese, e diventare il primo pilota ufficiale eSports del marchio.

Grand Prix Endurance 5-13 giugno – Monza 19-25 luglio – Suzuka 5-11 luglio - Laguna Seca 13-19 settembre – Nurburgring 9-15 agosto - Kyalami 8-14 novembre - Spa Francorchamps 23-29 agosto - Zanvoort 27 settembre – 3 ottobre - Catalunya 11-17 ottobre – Silverstone 22-28 novembre - Misano Adriatico

NON SOLO ESPORT Lamborghini continua la sua strategia di avvicinamento al mondo dei videogame: a parte le auto su licenza nei vari Forza Motorsport e Gran Turismo, la casa di Sant’Agata Bolognese ha debuttato di recente in Rocket League - proprio con la Huracan GT3 EVO - e Asphalt 9: Legends, dove è possibile mettersi al volante della magnifica Essenza SCV12.