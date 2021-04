VOGLIO DI PIÙ Continuano le partnership tra Psyonix e i grandi costruttori di automobili: dopo il pick-up Ford F-150, questa volta tocca nientemeno che a uno dei marchi più blasonati e amati di tutti i tempi, Lamborghini. La sua nuovissima supercar Huracán STO (la potete scoprire qui, anche in video) debutta infatti in Rocket League, lo spassosissimo videogame che fonde mirabilmente calcio e giochi di corse.

COME OTTENERLA Il pacchetto Lamborghini Huracán STO è disponibile nel Negozio di oggetti fino al 27 aprile. Affrettatevi, dunque, e assicuratevi di avere con voi 2.000 crediti di gioco. Il bundle comprende la Huracán STO da utilizzare nel gioco (accompagnata dal suono del suo V10), due set di ruote, un adesivo, il banner giocatore e le antenne Lamborghini e Huracán STO.

PRENDI LO SPONSOR PER LE CORNA La casa di Sant’Agata Bolognese ha anche sponsorizzato i nuovi Rocket League Championship Series (RLCS) X Lamborghini Open, che si stanno disputando proprio in questi giorni, e rappresentano l’ultimo torneo regionale della fase primaverile (Spring Split) degli RLCS nord americani. Durante il torneo ci sarà anche l’evento Battle of the Bulls, una serie di sfide 1v1 tra alcuni dei nomi più importanti della community di Rocket League. Tutte le partite sono trasmesse sul canale Twitch ufficiale del gioco, all’indirizzo twitch.tv/rocketleague.

IL GIOCO Rocket League mischia calcio e corse tra automobili, con una fisica realistica, comandi molto semplici e una profondità di gioco davvero stellare. Il gioco è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation4 e PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Epic Games Store). Sito ufficiale alla pagina rocketleague.com.