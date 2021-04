MEZZO SECOLO DI CORSE Non più tardi di una settimana fa abbiamo raccontato dell’arrivo di WRC 9 (e della Toyota GR Yaris inclusa nel gioco) su Nintendo Switch, la console portatile giapponese. A pochi giorni di distanza, il publisher Nacon e lo studio di sviluppo KT Racing ci fanno sapere di essere già al lavoro su WRC 10, la nuova puntata del videogame ufficiale del FIA World Rally Championship. Un appuntamento che, il prossimo anno, spegnerà la bellezza di cinquanta candeline.

MODALITÀ STORICA Quale modo migliore di ripercorrere mezzo secolo di storia di rally se non rivivendo i momenti che ne hanno consacrato il mito, al volante delle auto più amate? La Modalità Storica di WRC 10 mette infatti a disposizione ben 19 eventi, tra rally e prove speciali, sui tracciati di allora, con le stesse auto e perfino le medesime condizioni meteorologiche. Tra le gare storiche ricostruite nel gioco troviamo il Rally dell'Acropoli (Grecia) e quello di Sanremo (Italia), con oltre venti delle auto più iconiche del WRC: Alpine, Audi, Lancia, Subaru, Ford, Mitsubishi e Toyota.

CREA LA TUA SQUADRA WRC 10 è però il gioco ufficiale della stagione 2021, e per questo offre tutti i tracciati e i team ufficiali schierati quest’anno: 52 squadre ufficiali (WRC, WRC2, WRC3, Junior WRC), tutte le piste e le prove speciali, compresi i nuovi percorsi di Estonia, Croazia, Belgio e Spagna. In aggiunta a questo, nella modalità Carriera è possibile creare la propria squadra (con tanto di colori e livree custom) per competere contro quelle ufficiali.

COME CAMBIA Migliorata la fisica di gioco e il comportamento generale della vettura, che tiene conto anche dell’aerodinamica e dell’effetto di turbo e frenate sulle diverse superfici del terreno. Ricreato da capo anche il design audio delle auto: praticamente il nostro Soundbox in un videogioco!

QUANDO ARRIVA WRC 10 sarà disponibile in versione digitale o scatolata a partire dal prossimo 2 settembre 2021 per PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (tramite Epic Games Store). Nei mesi successivi, come già per il suo predecessore, il gioco arriverà anche su Nintendo Switch.