L’EMOZIONE PURA DEL RUMORE Ci sono macchine che sprigionano emozioni a valanga, da pelle d’oca ogni volta che accendi il motore. Una di queste è l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Un’auto che esprime tutta in una volta potenza e tecnologia, sportività e piacere di guida con il consueto, straordinario, stile italiano. Basta guardare da vicino ogni dettaglio, ogni piega della carrozzeria. E poi, quel toc secco del tetto e del cofano, un rumore poetico, quello della fibra di carbonio, un materiale che è un po’ la carta di identità delle auto sportive e la Giulia Quadrifoglio ne fa uso a piene mani. Ma se volete ascoltare vera poesia, ci pensa il 2.9-V6 biturbo da 510 CV e 600 Nm sparati alla velocità della luce dalle quattro bocche da fuoco posteriori. Mettetevi comodi and… enjoy the sound!

UN URAGANO CHE TRAVOLGE L’UDITO Il borbottare che esce dalla batteria di tubi Akrapovic da 5.000 euro tondi tondi raggiunge i 77 dBA quando il motore gira al minimo e possiamo solo immaginare quale tempesta possa arrivare alla prima accelerata. In modalità RACE le valvole si aprono e liberano i gas dai due terminali esterni anziché da quelli interni, con un percorso privo di filtri e si sente! Siamo a 111,8 dBA. Zero-cento “masticati” in 3,9 secondi, velocità massima di 307 km/h! Questa è l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, il made in Italy che ci piace! Questa è la sinfonia del nostro SoundBox!