BELLE VELOCI Quando grinta e stile si miscelano tra loro, dando vita a un cocktail gradazione ''strong''. Tra le altre novità tecniche e tecnologiche, l'aggiornamento 2021 di Alfa Romeo Giulia e Stelvio (ne abbiamo parlato qui) include pure un nuovo allestimento. Superiore a tutti gli altri, tranne (chiaro) alle versioni Quadrifoglio. Dalle quali, tuttavia, trae ispirazione in più di un dettaglio esterno e interno. Giulia e Stelvio Veloce Ti, un nome che è tutto un programma. Guarda il video di presentazione: breve, ma ugualmente suggestivo.

QUADRIFOGLIO DREAMING Da sempre in casa Alfa Romeo la sigla “Ti”, Turismo Internazionale, contraddistingue i modelli più ricchi, dall’eleganza tipicamente italiana. A sua volta, nel lessico del Biscione la dicitura “Veloce” è riservata alle versioni più performanti. Con Giulia e Stelvio Quadrifoglio inarrivabili per prestazioni e dotazioni racing, l’allestimento Veloce Ti esprime perciò il miglior connubio possibile tra ricercatezza estetica e sapore di competizioni, limitatamente all'offerta di motorizzazioni a 4 cilindri.

DENTRO E FUORI La dotazione di serie di Giulia e Stelvio Veloce Ti imprime dunque una caratterizzazione specifica sia stilistica, sia funzionale. Come dimostrano, ad esempio, il nuovo paraurti posteriore con skid-plate specifico, il body kit in tinta carrozzeria e le palette del cambio automatico in alluminio solidali al piantone dello sterzo. Giulia Veloce Ti in particolare, si distingue per paraurti specifici, minigonne e spoiler in carbonio, mentre su Stelvio Veloce Ti esordiscono i nuovi cerchi in lega da 21 pollici a cinque fori con finitura brunita che saranno poi disponibili anche su altri allestimenti. Gli interni riprendono proprio quelli delle versioni Quadrifoglio: sedili sportivi in pelle e Alcantara, l’imperiale nero e le esclusive finiture in vera fibra di carbonio. Toni scuri anche per la cornice dei vetri, i cristalli privacy, i badge identificativi “Stelvio” o “Giulia”, “Q4” e “Veloce Ti”.

MOTORI E PREZZI Giulia e Stelvio Veloce Ti sono equipaggiati, alternativamente, con il propulsore 2.0 Turbo benzina da 280 CV o il 2.2 Turbo Diesel da 210 CV, entrambi abbinati al cambio automatico a 8 marce e alla trazione integrale Q4. Prezzi rispettivamente a partire da 64.700 euro (Giulia 2.2 Turbo Diesel AT8 Q4 Veloce Ti) e da 71.200 euro (Stelvio 2.2 Turbo Diesel AT8 Q4 Veloce Ti).