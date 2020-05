UGUALI E DIVERSE Il carattere esplosivo di sempre, gli stessi interventi tecnologici ed estetici delle ultime edizioni. Nuove Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio conservano le stesse identiche proprietà delle versioni prerestyling, in più si sottopongono ai medesimi aggiornamenti (vedi ADAS e infotainment) che soltanto pochi mesi fa avevano interessato l'intera gamma. Ma alcune novità sono specifiche, e in questo video ve le snoccioliamo. Stelvio Quadrifoglio MY20 e Giulia Quadrifoglio MY20 saranno in commercio a breve: prezzi in linea con la release precedente, ovvero attorno agli 87.000 euro per la berlina, e circa 97.000 euro per il super Suv. Buona anteprima!