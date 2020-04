MADE IN ITALY In concomitanza con la presentazione delle nuove e specifiche livree per Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm, il Biscione rende finalmente pubblici i prezzi della sue due berline ad alte prestazioni. In aggiunta a ciò, da oggi è pienamente operativo anche il relativo configuratore, che permette a curiosi e interessati di personalizzare a proprio piacimento queste super sportive dall’anima indiscutibilmente racing.

COME TU MI VUOI Tre le colorazioni disponibili: Verde Montreal, Bianco Trofeo e Rosso GTA, richiamo evidente al Tricolore d’Italia. Come già anticipato, le due GTA sono offerte con speciali livree realizzate dal Centro Stile Alfa Romeo e ispirate ai gloriosi successi del marchio. Non vengono riportate informazioni aggiuntive su accessori e ulteriori livelli di personalizzazioni: una versione più completa del configuratore sarà disponibile solo in un secondo momento.

I PREZZI In merito ai prezzi, Giulia GTA attacca a 175 mila euro, mentre la ancor più estrema GTAm è disponibile a partire da 180 mila euro. Tutti i valori qui espressi comprendo l’IVA. Per gli altri Paesi del Vecchio Continente, le cifre sono simili o con differenze poco significative. Ricordiamo inoltre che - per il momento - Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm non verranno commercializzate in Nord America e negli altri mercati extra-europei.

CORSAIOLA Rispetto a una tradizionale Giulia Quadrifoglio, le due GTA possono contare sempre sul 2,9 litri V6 biturbo di derivazione Ferrari, ma potenziato e portato ora a 540 CV, tutti al posteriore. Particolare attenzione è stata rivolta alla gestione dei pesi, con una massa complessiva che tocca 1.520 kg - ovvero 100 kg in meno rispetto a una “normale” Giulia Quadrifoglio. Giulia GTAm è in assoluto l’interpretazione più estrema della berlina del Biscione e dispone di un kit aerodinamico in fibra di carbonio, sedili sportivi e specifici roll-bar in abitacolo. Sebbene i dati sulle performance non siano ancora di dominio pubblico, le doti velocistiche delle due GTA si preannunciano entusiasmanti. Indiscrezioni parlano di uno scatto 0-100 km/h coperto in 3,5 secondi e di una top speed superiore ai 300 km/h...