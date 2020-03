IL VIDEO TEASER Grande attesa per il nuovo modello di Alfa Romeo lanciato per festeggiare i 110 anni del Marchio. Di cosa si tratta? In base ai rumors circolati nelle ultime settimane potrebbe trattarsi dell'Alfa Romeo Giulia GTA, una Quadrifoglio ancora più estrema con appendici aerodinamiche ad hoc, peso ridotto e il motore V6 biturbo da 2,9 litri portato a 620 CV di potenza. Ora arrivano i primi indizi ufficiali, dalla foto di copertina del servizio al video teaser che vedete qui sotto.

È LEI O NON È LEI? Il messaggio è chiaro: è in arrivo un modello celebrativo e ad alte prestazioni che si riallaccia alla tradizione del Biscione. La foto sembra indicare con certezza che sarà una nuova versione della Giulia: una versione molto sportiva il cui frontale è caratterizzato da uno splitter aerodinamico in carbonio più elaborato, con profili laterali verticali a guidare i flussi d'aria lungo le fiancate.

CHE COSA CI ATTENDE Se le indiscrezioni fin qui raccolte verranno confermate, oltre alle modifiche al motore, il peso della GTA (Gran Turismo Alleggerita) dovrebbe essere di 20 kg inferiore a quello della Quadrifoglio con cambio manuale, per un totale di 1.560 kg. La GTA sarebbe però dotata di serie del più pesante cambio automatico a 8 rapporti e ciò starebbe a significare un risparmio di peso totale di 60 kg, visto che la Quadrifoglio AT8 fa segnare sulla bilancia 1.620 kg in ordine di marcia.

TUTTE LE RISPOSTE ALLE 16:30 Proposta in serie limitata, la Giulia GTA potrebbe puntare a diventare una instant classic per collezionisti. Un'auto per pochissimi fortunati, insomma, il cui prezzo potrebbe alzarsi di parecchio rispetto a quello della Quadrifoglio. Una scelta che potrebbe giovare al prestigio del marchio, ma non alla soddisfazione degli appassionati, che certo la vorrebbero vedere a lungo nel listino Alfa Romeo. La verità la sapremo presto, visto che la presentazione ufficiale sarà alle 16:30 di oggi pomeriggio, lunedì 2 marzo 2020. Stay tuned: aggiorneremo in diretta questo stesso articolo con tutte le informazioni del caso!